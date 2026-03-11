INSCOP Research: Ieșirea PSD de la guvernare

177918 – 11032026 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, 8 din 10 votanți PSD doresc ca partidul lor preferat să rămână la guvernare.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Ieșirea PSD de la guvernare vs. Rămânerea PSD la guvernare

37.3% dintre participanții la sondaj consideră că PSD ar trebui să rămână la guvernare, iar 55.7% că ar trebui să iasă de la guvernare. 7% nu știu sau nu răspund.

În contrast cu opinia populației generale, sunt de părere că PSD ar trebui să rămână la guvernare 81% dintre votanții PSD. Aceeași părere este îmărtășită de 52% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și doar 19% dintre votanții AUR.

Pe de altă parte, deși majoritatea populației consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare, doar 17% dintre votanții PSD împărtășesc această opinie. Ideea ieșirii social-democraților de la guvernare mai este susținută de 42% dintre votanții PNL și 46% dintre votanții USR.

Cei mai entuziaști susținători ai ieșirii PSD de la guvernare sunt votanții AUR care susțin acest lucru în proporție de 79%.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/03/11.03.2026-Barometrul-INFORMAT.RO-INSCOP-Iesirea-PSD-de-la-guvernare.pdf