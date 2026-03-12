INSCOP Research: Poziționarea României între UE și SUA

177939– 12032026 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, jumătate dintre români consideră că, în contextul tensiunilor dintre Uniunea Europeană și administrația americană condusă de Donald Trump, România ar trebui să mențină un echilibru între blocul comunitar și Statele Unite.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Poziționarea României între UE și SUA

50.4% dintre români consideră că, în contextul tensiunilor dintre Uniunea Europeană și administrația americană condusă de Donald Trump, România ar trebui să mențină un echilibru între blocul comunitar și Statele Unite. 22.7% cred că România ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE, iar 22.1% cred că țara noastră ar trebui să întărească relația cu SUA.

Votanții PSD și PNL, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public cred într-o proporție mai mare decât restul populației că România ar trebui să mențină un echilibru între UE și SUA. Sunt de părere că România ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Cred că România ar trebui să întărească relația cu SUA în special: votanții AUR, bărbații, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Participarea președintelui la Consiliul pentru Pace

57.8% dintre cei chestionați consideră că decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a participa la Washington la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiativă a președintelui SUA, Donald Trump, a fost mai degrabă o decizie bună. 32.7% apreciază decizia ca fiind mai degrabă proastă. Ponderea non-răspunsurilor este de 9.6%.

Consideră că participarea președintelui la Consiliul pentru Pace de la Washington a fost o decizie bună în proporții mai mari decât media populației: votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală. Sunt de părerea contrarie mai ales: votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural și angajații din sectorul privat.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/03/12.03.2026-Barometrul-INFORMAT.RO-INSCOP-Pozitionarea-Romaniei-intre-UE-si-SUA.pdf