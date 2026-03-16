INSCOP Research: Reforma administrativă

177972– 16032026 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, majoritatea românilor cred că o reformă administrativ-teritorială ar îmbunătăți calitatea serviciilor publice.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP sugerează că reforma administrativ-teritorială beneficiază de o majoritate stabilă de susținere, iar faptul că sprijinul se menține chiar și atunci când este menționată explicit comasarea localităților indică o disponibilitate a publicului pentru schimbări structurale ale administrației. De asemenea, acceptarea ideii de regiuni care să unească mai multe județe confirmă că o parte importantă a opiniei publice este deschisă unor formule de reorganizare mai ample ale statului. În ansamblu, sondajul INSCOP surprinde existența unei ferestre de legitimitate pentru reforma administrativ-teritorială.”

Acord reforma administrativ-teritorială

59.3% dintre participanții la sondaj (față de 58.1% în mai 2024) consideră că o reformă administrativ-teritorială ar îmbunătăți calitatea serviciilor publice din România, în timp ce 36.5% cred că nu ar avea acest efect (față de 39.4% în mai 2024). 4.3% nu știu sau nu răspund (față de 4.5% în mai 2024).

Sunt de părere că reforma administrativ-teritorială ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor publice mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară. Cred că această reformă nu ar conduce la o astfel de îmbunătățire în special: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară.

Acord reforma administrativ-teritorială (comasarea unor localități)

60.8% dintre cei intervievați (față de 58.6% în mai 2024) consideră că reforma administrativ-teritorială, incluzând posibilitatea unificării sau comasării unor localități, ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor publice din România. La polul opus, 35.1% sunt de părere că această reformă nu ar conduce la o astfel de îmbunătățire (față de 38.3% în mai 2024). Ponderea non-răspunsurilor este de 4.1% (față de 3% în mai 2024).

Consideră că reforma administrativ-teritorială, incluzând posibilitatea unificării sau comasării unor localități, ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor publice din România mai ales: votanții PSD, PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din Capitală. Sunt de părere că reforma administrativ-teritorială nu ar conduce la o astfel de îmbunătățire în special: votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară.

Înființarea de regiuni care să reunească mai multe județe

60.1% dintre români (față de 55.7% în mai 2024) au o părere bună despre posibilitatea înființării unor regiuni care să reunească mai multe județe, în timp ce 34.8% au o părere proastă (față de 38.2% în mai 2024). 5.1% nu știu sau nu răspund (față de 6.1% în mai 2024).

Au o părere bună despre posibilitatea înființării unor regiuni care să reunească mai multe județe mai ales: votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, locuitorii din București. Au o părere proastă despre această posibilitate în special: femeile, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din urbanul mic.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/03/16.03.2026-Barometrul-INFORMAT.RO-INSCOP-Reforma-administrativa.pdf