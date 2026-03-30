INSCOP Research: Renunțarea la schimbarea orei de vară-iarnă

178094 – 30032026 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, părerile românilor privind renunțarea la schimbarea orei de vară-iarnă sunt împărțite.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Renunțarea la schimbarea orei de vară-iarnă

45.6% dintre cei chestionați consideră că ar trebui să renunțăm la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers, în timp ce 51.4% sunt de părere că ar trebui păstrat actualul sistem cu ora de vară și ora de iarnă. 3% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu renunțarea la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers în special: votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic și urbanul mare. Consideră că ar trebui păstrat actualul sistem cu oră de vară și de iarnă mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

