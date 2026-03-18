INSCOP Research: Siguranța rutieră

177994 – 187032026 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, majoritatea românilor susține măsura suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile în condițiile în care trei sferturi cred că circulația pe drumurile publice din România este destul de nesigură sau foarte nesigură.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Suspendarea dreptului de a conduce

55.7% dintre români susțin măsura suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile (40.4% dintre participanții la sondaj sunt total de acord cu suspendarea, iar 15.3% sunt mai degrabă de acord). 11.4% sunt mai degrabă împotrivă, iar 30.6% total împotriva măsurii. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.4%.

Sunt de acord cu suspendarea dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile în proporții mai mari decât media populației: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic, angajații din sectorul public. Sunt împotriva acestei măsuri în special: votanții AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din Capitală.

Nivelul de siguranță pe drumurile publice

74.8% dintre români cred că circulația de drumurile publice este nesigură 45.4% destul de nesigură, iar 29.4% foarte nesigură. Pe de altă parte, 3.7% dintre cei chestionați apreciază că circulația pe drumurile publice din România este foarte sigură, iar 20.1% destul de sigură, Ponderea non-răspunsurilor este de 1.4%.

Consideră că circulația pe drumurile publice din România este sigură în proporții mai mari decât media populației: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară. Persoanele între 45 și 59 de ani și femeile cred cel mai mult că circulația pe drumurile publice este nesigură.

Cauzele siguranței reduse pe drumurile publice

46.6% dintre cei care cred că circulația pe drumurile publice din România este nesigură indică drept principală cauză comportamentul iresponsabil al unor șoferi. 32.1% menționează infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate, 11.3% educația rutieră precară, 7.5% aplicarea insuficientă a legii de către autorități, iar 1.2% o altă cauză. 1.3% nu știu sau nu răspund.

Votanții PNL, femeile, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară cred cel mai mult că principala cauză pentru care circulația pe drumurile publice din România este nesigură este comportamentul iresponsabil al unor șoferi. Consideră că infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate este principala cauză în special: votanții AUR și persoanele de peste 60 de ani.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/03/18.03.2026-Barometrul-INFORMAT.RO-INSCOP-Siguranta-rutiera.pdf