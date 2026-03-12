Întâlnire AEP – TikTok

177929 – 12032026 – Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a avut o întâlnire cu Simion – Dorin Rusu, reprezentantul TikTok în România, Ungaria și regiunea Balcanilor, în cadrul căreia au discutat despre măsurile care pot fi luate pentru consolidarea integrității proceselor electorale și combaterea dezinformării în mediul digital.

Discuțiile s-au concentrat pe colaborarea dintre AEP și platformă pentru identificarea și combaterea conținutului manipulator, cu accent pe obligațiile instituite prin reglementările europene. De asemenea, a fost analizată posibilitatea realizării unui ghid de conduită pentru comunicarea politică pe platformele digitale și a unor mecanisme mai simple de raportare și intervenție în cazul conținutului ilegal sau manipulator.

„Spațiul online a devenit un canal major de informare și dezbatere publică, iar platformele digitale au un rol tot mai important în modul în care cetățenii accesează informații despre procesele electorale. Dialogul de astăzi a fost esențial pentru a dezvolta mecanisme eficiente de prevenire a dezinformării și pentru a proteja integritatea proceselor electorale”, a declarat președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu.

Autoritatea Electorală Permanentă va continua dialogul cu platformele online și să dezvolte instrumente de prevenție și informare, astfel încât procesul electoral să rămână corect și transparent pentru toți participanții.