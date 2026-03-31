Întâlnire cu vicepreședintele Camerei Deputaților a Italiei, Giorgio Mulè

178102 – 31032026 – În perioada 27–29 martie, vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Felician Cozma, alături de președintele Comisiei pentru Românii din afara granițelor, deputatul Mircea Roșca, a efectuat o vizită de lucru în Italia, stat care găzduiește una dintre cele mai numeroase comunități de români din diaspora.

Vizita a avut o importanță majoră din perspectivă politică, economică și cultural-socială, fiind orientată către consolidarea relațiilor bilaterale și întărirea dialogului cu românii din afara granițelor.

Un moment central al deplasării l-a constituit întrevederea oficială de la Palatul Montecitorio, unde delegația română a fost primită de vicepreședintele Camerei Deputaților din Italia, Giorgio Mulè. În cadrul discuțiilor, a fost salutată legea privind recunoașterea Biserica Ortodoxă Română din Italia, deja adoptată de Camera Deputaților și aflată în procedură la Senatul italian, un pas esențial pentru identitatea spirituală a românilor.

De asemenea, a fost abordat proiectul de lege C755, referitor la posibilitatea exercitării dreptului de vot de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv românii, la alegerile locale și europarlamentare, consolidând astfel implicarea acestora în viața publică din Italia.

Dimensiunea culturală a vizitei a fost evidențiată prin participarea la expoziția dedicată marelui sculptor Constantin Brâncuși, organizată la Mercati di Traiano din Roma, în cadrul Anului Cultural România–Italia 2026, reafirmând valoarea universală a culturii române.

Delegația a participat la Forumul „Priorități pentru comunitatea românească din Italia – servicii, drepturi și oportunități”, organizat de F.O.R.I., precum și la Gala de Excelență a Românilor din Italia, unde au fost evidențiați românii care contribuie activ la promovarea imaginii României în diaspora.

În plan social, vizita în comunitatea din Monterotondo, în apropiere de Roma, a evidențiat implicarea directă a părintelui Petre Bogdan și a voluntarilor parohiei Biserica Ortodoxă „Botezul Domnului”, care oferă sprijin constant românilor vulnerabili, inclusiv celor fără adăpost.

Românii din Italia reprezintă o comunitate puternică, bine integrată, care contribuie semnificativ la dezvoltarea societății italiene, păstrându-și în același timp identitatea națională și valorile. Consolidarea relației cu diaspora și susținerea drepturilor românilor din afara granițelor rămân priorități esențiale ale statului român.