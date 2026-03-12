Întalnirea de lucru a premierului Ilie Bolojan pe tema proiectului pentru electrificarea liniei CF Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor

177935– 12032026 – Stadiul de realizare al proiectului pentru electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, cu o lungime de peste 166 de kilometri, a fost analizat astăzi într-o întâlnire de lucru a premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Investiția în valoare de peste 7,6 miliarde de lei, fără TVA, este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta de împrumut.

Modernizarea tronsonului de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor va asigura creșterea mobilității pe rețeaua de infrastructură feroviară, va îmbunătăți condițiile de călătorie prin reducerea timpului și creșterea siguranței traficului, elemente care vor contribui la dezvoltarea zonei.

Potrivit angajamentelor asumate de România, acest proiect de investiții împărțit în patru loturi, trebuie să atingă în august 2026 următoarele stadii de realizare a progresului fizic (cadru șină-traversă):

– Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca-Achireș și Achireș – Poieni, 90%;

– Pentru al treilea lot, Poieni-Aleșd, 50%;

– Pentru al treilea lot, Aleșd – Frontiera Ungaria, 70%.

În prezent, progresul fizic înregistrat în medie pentru cele patru loturi este de 42,72%.

În cadrul întâlnirii de lucru de la Palatul Victoria au fost discutate dificultățile înregistrate în implementarea proiectului și au fost analizate soluțiile de deblocare. Astfel, în cursul săptămânii viitoare vor fi clarificate aspectele care țin de eliberarea documentațiilor care mai sunt necesare. În acest sens, Ministerul Transporturilor va continua dialogul cu reprezentanții constructorilor. De asemenea, vor fi promovate, cu prioritate, proiectele de acte normative pentru exproprierea terenurilor necesare realizării proiectului.

Totodată, în proiectul de buget pentru anul 2026 sunt cuprinse fondurile necesare susținerii contribuției naționale pentru derularea în bune condiții a proiectului, astfel încât să fie realizate, până în luna august 2026 stadiile fizice asumate de autoritățile române în dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, iar până la sfârșitul anului 2027 toate cele patru loturi să fie finalizate.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au participat reprezentanții Ministerului Transporturilor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.