177955– 14032026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, l-a primit vineri, 13 martie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, E.S. Darryl Nirenberg.

În debutul întrevederii, ministrul apărării naționale l-a felicitat pe diplomatul american pentru preluarea mandatului în țara noastră și i-a urat succes în îndeplinirea responsabilităților, subliniind importanța relației dintre România și SUA.

Agenda discuțiilor a vizat cooperarea în domeniul apărării, securității regionale și consolidării Flancului Estic al NATO, evoluțiile recente din mediul de securitate regional și internațional, cu accent pe situația din regiunea Mării Negre, tensiunile din Orientul Mijlociu și implicațiile acestora pentru stabilitatea globală, sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă.

Oficialul român a subliniat că România este un promotor ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii și al consolidării relației transatlantice, și a evidențiat că, deși se află într-un context fiscal dificil, țara noastră își respectă angajamentul luat în cadrul NATO, de a crește gradual alocările bugetare pentru apărare.

De asemenea, ministrul apărării naționale a arătat că prezența militară americană în țara noastră, alături de investițiile SUA în domenii strategice și tehnologice, contribuie la consolidarea securității naționale și la întărirea poziției României în cadrul NATO și al comunității euro-atlantice.

Pe parcursul întâlnirii, cei doi oficiali au analizat perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, inclusiv dezvoltarea infrastructurii militare, extinderea programelor de instruire și desfășurarea de exerciții militare comune, menite să contribuie la creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două state.

La finalul întrevederii, ministrul Miruță și ambasadorul Nirenberg au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și pentru continuarea cooperării strânse în domeniul securității și apărării, în beneficiul stabilității și securității în regiune.