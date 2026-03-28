Întrevedere Radu Miruță – Robert Kaliňák

178081 – 28032026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut vineri, 27 martie, o întrevedere cu Robert Kaliňák, omologul din Republica Slovacă. Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei oficiale în România a prim-ministrului slovac, la invitația premierului român.

Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, precum și coordonarea pozițiilor în cadrul Uniunii Europene și NATO. În acest context, ministrul apărării naționale a reiterat continuarea participării României cu forțe la Grupul de Luptă NATO din Slovacia.

Un element important al discuției a fost reprezentat de consolidarea bazei tehnologice și industriale de apărare, prin inițierea unor discuții privind colaborarea în domeniul industriei de armament și identificarea unor soluții pentru creșterea capacității de producție de muniții și vehicule militare.

În acest sens, a fost propusă organizarea unor întâlniri la nivel de experți. „Specialiștii noștri vor merge în Slovacia pentru a identifica echipamentele, tehnica și facilitățile de producție, iar specialiștii slovaci se vor deplasa în România, unde se vor informa despre potențialele locații de producție și cooperare tehnologică”, a spus ministrul Miruță.

În cadrul întâlnirii, ministrul Kaliňák a exprimat susținerea Slovaciei pentru continuarea programului SAFE, inclusiv pentru propunerea României de includere în mecanismele viitoare de finanțare pentru industria de apărare (un potențial SAFE 2) a unui regulament care să cuprindă maparea exactă a facilităților industriale existente în fiecare stat membru – industriale, logistice, de testare sau depozitare – corelate cu nevoile reale ale Europei, și introducerea directă a acestora în program.

De altfel, această propunere a fost prezentată de ministrul Miruță la întrevederea cu Înaltul Reprezentant UE Kaja Kallas, care a avut loc la începutul lunii martie.

La finalul întrevederii, cei doi oficiali au reafirmat importanța posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic, precum și necesitatea asigurării complementarității între măsurile luate la nivel european și cele adoptate în context aliat.