Investiție de 300 de milioane de euro la Ștefăneștii de Jos

178071 – 27032026 – JTI România, producătorul mărcilor de ţigarete Sobranie şi Winston, investeşte 300 de milioane de euro într-o nouă fabrică la Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov. Construcţia, care va înlocui actuala unitate din Bucureşti, este programată să fie finalizată în 2027, marcând 30 de ani de activitate a companiei în România.

Noua fabrică de la Ștefăneștii de Jos va avea o suprafață de 7 hectare şi va integra tehnologii avansate pentru producţie.

„Aceasta este una dintre cele mai mari investiţii realizate de JTI în România. România reprezintă o piaţă cheie pentru compania noastră, fiind un hub industrial important în Europa. În prezent, aproape 1.600 de angajaţi lucrează pentru JTI în România, în fabrică, sediul central, birourile de vânzări şi în Global IT Hub”, a declarat Gabriella Offeddu, director general al JTI România, Moldova şi Bulgaria.

Peste 70% din producţia fabricii JTI din România este exportată în aproximativ 70 de ţări din lume. „Noua fabrică va integra echipamente şi tehnologii avansate, precum şi procese de producţie extrem de eficiente, deschizând oportunităţi pentru dezvoltarea pe viitor”, a precizat Klaus-Walter Thul, Factory lead JTI România.

Fabrica de la Ștefăneștii de Jos va funcționa cu 100% energie regenerabilă, va avea facilităţi moderne pentru gestionarea deşeurilor şi o staţie proprie de tratare a apei. Fabrica actuală din Bucureşti, care funcţionează pe un spaţiu limitat, este considerată una dintre cele mai performante unităţi JTI la nivel global, dar va fi înlocuită pentru a susţine extinderea producţiei.

La evenimentul oficial în care a fost anunțată investiția din partea județului Ilfov au participat președintele Consiliului Județean Hubert Thuma, senatorul Nicoleta Pauliuc, deputatul Geanina Șerban, vicepreședinte al Camerei Deputaților și prefectul județului Ilfov Simona Neculae.