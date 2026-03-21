Investiții UE pentru a accelera energia de fuziune și pentru a sprijini tehnologiile și competențele din domeniul nuclear

178017 – 21032026 – Comisia Europeană a adoptat programul de lucru aferent Programului pentru cercetare și formare al Euratom pe 2026 și 2027, alocând 330 de milioane EUR pentru avansarea cercetării, inovării și formării în domeniul nuclear.

Acoperind cercetarea și inovarea în domeniul nuclear, acest program oferă o finanțare complementară programului Orizont Europa și urmărește să consolideze independența energetică, competitivitatea și poziția de lider tehnologic a UE, sprijinind în același timp tranziția către neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2050.

Programul va contribui la viitoarea strategie a UE privind fuziunea și va răspunde interesului tot mai mare față de reactoarele modulare mici (SMR). Un accent major este pus pe dezvoltarea energiei de fuziune, 222 de milioane EUR fiind dedicate pentru transferul tehnologiilor de fuziune de la laboratoare la rețeaua de energie electrică. Acest lucru include instituirea unui nou parteneriat public-privat european pentru fuziune, sprijinirea start-upurilor emergente din domeniul fuziunii cu ajutorul instrumentelor Consiliului European pentru Inovare , precum și investiții în cercetarea fundamentală și în talente specializate.

Restul de 108 milioane EUR vor sprijini inovarea și securitatea în domeniul fisiunii nucleare, inclusiv cercetarea privind exploatarea pe termen lung a centralelor nucleare actuale, reactoarele avansate, combustibilii nucleari, radioprotecția și gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive. De asemenea, programul va finanța progrese în domeniul medicinei nucleare și va consolida autonomia UE în ceea ce privește producerea de izotopi medicali.

În plus, inițiativa urmărește să dezvolte competențe nucleare și să atragă talente prin programe precum granturile Marie Skłodowska-Curie , asigurând în același timp accesul liber la peste 230 de instalații de cercetare nucleară din întreaga UE, și va sprijini și integrarea cercetătorilor ucraineni din domeniul nuclear în Spațiul european de cercetare.