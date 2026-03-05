177861 – 05032026 – Romfilatelia și Poșta Română ne aduc alături lumea minunată a florilor într-o emisiune filatelică ce urmează să fie introdusă în circulație joi, 5 martie a.c. sub denumirea Iriși, compusă din 4 timbre (cu valorile nominale de 5,50 lei, 6,50 lei, 9 lei și 16 lei) și 2 plicuri „prima zi”, în formate miniaturale.

Florile de iris își datorează popularitatea pentru forma unică și nuanțele cromatice intense, purtătoare de optimism și generatoare de bucurii pentru cei ce le îngrijesc, sau le primesc în dar. Aceste flori exprimă noblețe, visare și melancolie, mister și profunzime sufletească.

Floarea de iris este un simbol al regalității și un subiect al mitologiei grecești, unde Iris este prezentată ca zeița curcubeului. Este denumită fie „Iris” (curcubeu), fie „eiris” (mesager).

După apariția creștinismului, Irisul a început să fie considerat floarea Fecioarei Maria, simbol al protecției divine, al credinței, înțelepciunii și valorii.

La francezi, floarea de iris a fost simbolul premergător al faimoasei flori de crin.

În cadrul emisiunii sunt ilustrați hibrizi ai speciei Iris × germanica, cunoscută popular sub numele de stânjenel, este una dintre cele mai spectaculoase plante ornamentale cultivate în grădini. Hibrid vechi de origine mediteraneană, această specie impresionează prin eleganța și diversitatea cromatică a florilor sale.

Face parte din familia Iridaceae și este cultivată pe scară largă pentru florile sale mari, spectaculoase.

Plantă erbacee perenă, cu rizomi viguroși și frunze lungi, în formă de sabie, irisul atinge înălțimi de 40 – 100 cm. Frunzele sunt lungi, înguste, în formă de sabie, de culoare verde-albăstrui. Florile mari (10 – 15 cm), catifelate, formate din șase tepale, sunt decorate cu o „barbă” fină pe petalele externe – trăsătură distinctivă a grupului de iriși bărboși. Paleta cromatică este variată: violet intens, albastru, galben, alb, roz sau combinații bicolore spectaculoase.

Emisiunea este disponibilă de joi, 05 Martie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/