Isărescu  vorbește, din nou, despre echilibrul fragil din economie. Îl bagă cineva în seamă?

178098 – 31032026 – Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat la conferinţa The Economist, că joncţiunea între politicile monetare şi fiscale necesită un act de echilibru delicat pentru a păstra disciplina fiscală, pentru a susţine salarii sustenabile şi creşterea productivităţii. El a adăugat că ne aflăm în timpuri provocatoare pentru toate economiile şi pentru toate sectoarele, acestea fiind marcate de un nivel crescut de incertitudine globală.

Conferința The Economist se desfăşoară între 30 martie și 1 aprilie la București şi reuneşte oficiali guvernamentali, reprezentanți NATO și UE, foști șefi de guvern, diplomați și lideri ai mediului de afaceri. Invitatul special este Daron Acemoglu, economist premiat pentru contribuțiile sale la înțelegerea modului în care instituțiile influențează dezvoltarea economică.

”Există un şoc imens în ceea ce priveşte conflictele geopolitice, tarifele comerciale şi toate acestea afectează politicile monetare. În acelaşi timp, această joncţiune între politicile monetare şi fiscale necesită un act de echilibru delicat pentru a păstra disciplina fiscală, pentru a susţine salarii sustenabile şi creşterea productivităţii şi, de asemenea, pentru a încuraja investiţii concomitent, prezervând stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară. Într-adevăr, ne aflăm în timpuri provocatoare pentru toate economiile şi pentru toate sectoarele, acestea fiind marcate de un nivel crescut de incertitudine globală şi, într-o perspectivă logică, tensiunile politice şi conflictele militare din zona noastră, din vecinătate, fragmentarea relaţiilor diplomatice, precum şi reconfigurarea alianţelor strategice, toate acestea redefinesc mediul în care companiile şi băncile operează”, a declarat Mugur Isărescu.

El a subliniat că asigurarea stabilităţii economice reprezintă un obiectiv activ.

”Creşterea durabilă nu poate fi realizată pe baza unor dezechilibre economice. Stabilitatea nu se realizează de la sine, ci este un pilon fundamental în care investiţiile, inovaţia şi progresul social pot să crească, pot să se dezvolte”, a mai declarat guvernatorul BNR.

El a afirmat că, în ciuda şocurilor suprapuse în ultimii ani, politicile monetare au fost adecvate şi inflaţia moderată.

”Restartul economic post-COVID a condus şi la şocuri inflaţioniste, urmate apoi de crize succesive. Băncile centrale şi economiile emergente se confruntă cu ciclurile importante de schimbare din ultimile decenii. Pe lângă aceasta, războiul din Ucraina a creat o presiune suplimentară în ceea ce priveşte stabilitatea economică. În ciuda acestor şocuri care se suprapun, politicile monetare au fost, în general, adecvate, iar inflaţia a fost moderată. Cu toate acestea, ca urmare a volatilităţii şi a şocurilor geopolitice rămân în continuare aspecte de rezolvat. Şi în România aşteptările publice rămân ridicate. Şi există în continuare un impact social negativ, cel puţin parţial. Consolidarea financiară şi reformele structurale au devenit aspecte delicate. Economiile din Europa de Sud-Est sunt integrate puternic în lanţurile valorice europene şi fac parte din piaţa unică europeană. Noile state care au aderat la Uniunea Europeană au minimizat distanţele şi lacunele dintre acestea şi statele mai vechi, devenind mai convergente”, a mai afirmat Mugur Isărescu.