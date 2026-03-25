Joaca cu datele

178051 – 25032026 – Ședința de Guvern în care ar fi trebuit adoptate măsurile privind piața carburanților a fost, după cum se știe, amânată din cauza lipsei avizului CES. Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu la Euronews România că OUG ar urma să fie adoptată cel târziu.

Premierul a dat asigurări că procedura va fi reluată rapid, urmând ca o întâlnire tripartită să aibă loc miercuri, înainte de emiterea avizului CES. Ulterior, Guvernul ar putea adopta actul normativ în cel mai scurt timp.

Ilie Bolojan a subliniat că majorarea prețurilor la carburanți este determinată de evoluțiile internaționale, în special de conflictul din Golful Persic, care a dus la scumpiri semnificative pe piețele globale.

Premierul a explicat că, până în prezent, autoritățile au încercat să tempereze efectele scumpirilor prin dialog cu marile lanțuri de benzinării, astfel încât creșterile de preț să nu fie transferate integral către consumatori.

„Ceea ce am făcut până acum, prin dialogul cu marile rețele de benzinării din România, a fost să ne asigurăm că această creștere de preț nu se mută direct în buzunarele românilor, ci este o creștere de preț care este mult mai lentă decât creșterea prețurilor atât pe piețele internaționale, dar și verificând ce se întâmplă în majoritatea țărilor UE, vedem că prețurile sunt la un nivel mai ridicat, dar asta nu înseamnă că orice vom face în perioada următoare vom putea anula această creștere de prețuri care ne impactează”, a declarat Bolojan.

Totuși, șeful Executivului a avertizat că măsurile guvernamentale nu pot elimina complet efectele creșterilor de pe piețele internaționale.

„O bună parte din țițeiul și motorina pe care le folosim în România, peste 70% din total, este din import, iar aceste blocaje din Golf, legate de transportul de țiței și motorină din zona respectivă către toate țările lumii, au un impact global pe care nu îl putem evita”, a mai spus Ilie Bolojan.