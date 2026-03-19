Kelemen Hunor încearcă să împace PNL și USD cu PSD

177999 – 19032026 – Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a încercat la Digi24 să salveze situația legată de cearta din interiorul coaliției, între pSD și PNL, pe marginea bugetului de stat pentru 2026. El a declarant că această coaliție trebuie să depășească momentul și s voteze astăzi bugetul, iar apoi să meargă mai departe.

„Nu voi comenta în niciun fel, fiindcă văd și alte discuții în spațiul public și n-aș vrea să alimentez aceste discuții. Eu cred că până la urmă se va găsi o soluție și se va vota bugetul și nu va fi o înfrângere nici pentru premier, nici pentru guvern, nici pentru Coaliție”, a declarant Kelemen Hunor după ce discuțiile pe budget au fost blocate, acestea urmând a fi reluate în această dimineață.

Liderul UDMR spune însă că direcția trebuie să fie clară: „Eu sunt convins că această coaliție trebuie să meargă mai departe. Până la rocadă avem un an și trebuie să mergem în această formulă. Ilie Bolojan merge ca premier mai departe până la rocadă. Așa cred eu că așa se va întâmpla. Cine își dorește să fie 10-11 luni premier? Bolojan nu trebuie să plece”.

În opinia sa, nici scenariul schimbării premierului nu este realist: „Nu se poate. PNL trebuie să fie de acord. Nu depinde nici de mine, nici de ceilalți lideri. O criză politică nu ar fi o problemă dacă se rezolvă a doua zi. Dar în acest moment eu nu văd alternativa”.

În ceea ce privește blocajul pe legea bugetului legat de amendamentul PSD privind acordarea unui ajutor pentru pensionari, Kelemen Hunor spune că nu are răspunsuri din interiorul negocierilor, dar indică o posibilă soluție: „Cred și sper că varianta creditelor bugetare care vor fi trase după rectificarea bugetului ar însemna o soluție viabilă”.

A treia zi de dezbateri privind bugetul de stat a fost din nou marcată de scandal în Parlament. Un amendament al PSD a fost respins în Comisia de Buget, după ce AUR s-a abținut de la vot. Și asta de două ori.

Social-democrații au acuzat apoi colegii de coaliție, USR și PNL, că „s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative“ pentru a refuza amendamentul, care prevede acordarea unui ajutor unic pentru pensionari. PNL și USR au criticat în repetate rânduri aceste amendamente, afirmând că nu sunt venituri la buget pentru astfel de ajutoare. Au urmat și contre între PSD și AUR, și între PSD și PNL, și între PSD și USR.