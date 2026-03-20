Kilogramul de cartofi, mai scump decât kilogramul de carne

178012 – 20032026 – Dacă cu specula vânzătorilor ne-am obișnuit (ce se întâmplă acum cu prețul carburanților la pompă fiind un evident exemplu), a venit rândul producătorilor să ”împingă” inflația. De exemplu, fermierii din Sud reclamând excesul de umiditate din sol și bălăriile crescute peste vrejul de cartof, vând această legumă cu 15 lei kilogramul ”la poartă”, iar în piețe – cu 20-25 lei kilogramul, aproape cât costă un kilogram de carme de porc. În acest an, fermierii nu s-au mai plâns de prețul mare al încâlzirii solariilor, așa cum s-a întâmplat anul trecut, dând vina pe alți factori. Așadar, zilele trecut, în piețe, cartofii noi timpurii, aduși din Ungaria, de exemplu, s-au vândut în piețe chiar și cu 55 de lei kilogramul, de 10 ori mai mult comparativ cu prețul din supermarketuri. De altfel, prețul legumelor și fructelor din piață contribuie la majorarea inflației atunci când statisticile oficiale calculează coșul zilnic.

Un kilogram de cartofi ”obișnuiți” costă în supermarket între 2,5 și 3 lei, iar în piețele agroalimentare între 5 și 7 lei.