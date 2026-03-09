La Bruxelles s-a discutat despre protecția adulților în situații transfrontaliere

177886 – 09032026 – În data de 6 martie a.c., Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne – sesiunea justiție, care s-a desfășurat la Bruxelles.

În cadrul dezbaterilor, miniștrii au ajuns la o abordare generală cu privire la propunerea de Regulament privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea măsurilor și cooperarea în materie de protecție a adulților.

Pe durata negocierilor România a susținut ferm obiectivele propunerii de Regulament, numărul tot mai mare de adulți care au nevoie de sprijin în luarea deciziilor și mobilitatea sporită a persoanelor în cadrul UE dând naștere la numeroase probleme juridice cu care se confruntă adulții în situații transfrontaliere. Subiectul este prezent pe agenda politică internă, Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027 prevăzând printre obiective îmbunătățirea posibilității persoanelor vulnerabile de a lua decizii, inclusiv prin recurgerea la serviciile de sprijin pentru luarea deciziilor, precum și creșterea accesului acestei categorii de persoane la justiție.

În acest context, România a semnat la 29 august 2024 Convenția de la Haga din 2000 privind protecția adulților, demers ce reprezintă un alt pas important în consolidarea cadrului legal dedicat persoanelor adulte vulnerabile. Au fost aprobate, de asemenea, Concluziile Consiliului privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE: bilanțul punerii în aplicare a Strategiei de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE.

Miniștrii au avut și un schimb de opinii dedicat rolului UE în privința independenței avocaților în Europa, în lumina Convenției Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat, adoptată în 2025.

Consiliul JAI a inclus, de asemenea, o serie de informări privind propunerile legislative în curs de negociere, lupta împotriva impunității în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, sprijinirea independenței Curții Penale Internaționale, Ziua Independenței Sistemului Judiciar și revizuirea Regulamentului Eurojust.

Tema dejunului de lucru al miniștrilor justiției a abordat problematica împiedicării membrilor organizațiilor criminale de a desfășura activități infracționale din interiorul închisorii.

În marja Consiliului JAI, Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o reuniune bilaterală cu Michael McGrath, Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor.

În continuarea vizitei din data de 12 februarie a.c., la București a comisarului, cei doi oficiali au avut un dialogdeosebit de constructiv în cadrul căruia au fost abordate aspecte legate de procedura de selecție a procurorilor de rang înalt, reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, proiectul de Lege privind reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii, care parcurge procedura transparenței publice, fiind publicat de site-ul web al Ministerului Justiției.

Oficialul european a luat act cu interes de evoluțiile în domeniul administrării justiției și a apreciat deschiderea constantă către dialog onest și cooperare loială din partea autorităților naționale.