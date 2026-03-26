La capitolul integritate, România este peste media OCDE

178058 – 26032026 – Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a numărat printre speakerii Forumului Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind Anticorupția și Integritatea (GACIF 2026), desfășurat la Paris.

Ministrul Marineascu a evidențiat progresele României în consolidarea integrității sistemului judiciar și în implementarea în practică a standardelor OCDE în materie, subliniind că România înregistrează rezultate peste media OCDE din perspectiva indicatorilor de integritate ai OCDE în acest domeniu.

Ministrul a arătat că reformele recente au vizat creșterea transparenței, consolidarea mecanismelor de prevenire a conflictelor de interese, întărirea responsabilității instituționale și îmbunătățirea funcționării sistemului judiciar în practică, inclusiv prin digitalizare și optimizarea managementului cauzelor.

Totodată, a fost subliniată importanța menținerii unei abordări echilibrate, în care progresul legislativ este însoțit de evaluări constante ale modului în care sistemul funcționează în practică, în vederea consolidării încrederii publice.

Ministrul Justiției a reafirmat angajamentul României de a continua reformele în domeniul integrității și de a contribui activ la inițiativele OCDE, inclusiv prin participarea la grupurile de lucru și prin schimbul de bune practici la nivel internațional.