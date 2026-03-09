La o săptămână de la începerea bombardamentelor în Orientul Mijlociu, miniştrii de Finanţe din G7 discută consecințele economice

La o săptămână de la începerea bombardamentelor în Orientul Mijlociu, miniştrii de...

177890 – 09032026 – O reuniune a miniştrilor de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) va fi organizată de preşedinţia franceză în format de videoconferinţă, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT) pentru a „evalua situaţia din Golf”, a anunţat duminică Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor, transmite Agerpres.

Reuniunea va fi prezidată, de la Bruxelles, de ministrul francez al Finanţe, Roland Lescure, care se va afla în capitala Belgiei cu ocazia unei reuniuni a Eurogrupului. Sunt invitaţi, de asemenea, miniştrii de Finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din ţările G7 (Statele Unite, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia).

Pe ordinea de zi a reuniunii figurează potenţialele consecinţe economice şi energetice ale războiului care a început în Orientul Mijlociu cu atacurile aeriene israeliene şi americane asupra Iranului.

Franţa deţine în acest an presedinţia Grupului statelor puternic industrializate (G7). Prima reuniune a miniştrilor de Finanţe din G7 sub preşedinţia franceză a avut loc, tot în format de videoconferinţă, pe 27 ianuarie, iar o alta este programată pentru 18 şi 19 mai la Paris.