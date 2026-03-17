Lansarea Barometrului Securității Naționale 2026

177981 – 17032026 – Conform studiului „Barometrul Securității Naționale INSCOP Research – Strategic Thinking Group”, majoritatea românilor (51,1%) crede că România este o țară sigură din punct de vedere al securității naționale.

Aceasta este doar una dintre datele extrase din primul „Barometru al Securității Naționale”, cercetare sociologică realizată de INSCOP Research la comanda think-tank-ului Strategic Thinking Group, în cadrul proiectului „Noul Patriotism Economic”, inițiat de revista NewMoney.

Prezentarea completă a datelor studiului sociologic va avea loc în cadrul evenimentului „Barometrul Securității Naționale – Securitate în transformare: percepții publice și priorități de înzestrare militară” organizat de newmoney.ro, Institutul Aspen România (AIR) și Strategic Thinking Group, care va avea loc la data de 19 martie, la Palatul Parlamentului, sala Constantin Stere, începând cu ora 11.

Dezbaterea este organizată în parteneriat cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României și face parte din programul Security, Defence Industry and Innovation Base al Institutului Aspen Romania (AIR).

Evenimentul reunește oficiali români, reprezentanți ai industriei de apărare și domeniilor conexe, experți în securitate și mediu academic și își propune să genereze un dialog aplicat, bazat pe date și orientat spre soluții.

Remus Stefureac, director INSCOP Research: „Deși majoritatea românilor consideră că România este o țară sigură, percepția securității naționale este puternic diferențiată între segmente socio-demografice. Grupurile mai tinere, urbane și cu nivel ridicat de educație tind să aibă o percepție mai pozitivă asupra securității statului, în timp ce segmentele mai vulnerabile social și locuitorii din mediul rural manifestă un nivel mai ridicat de anxietate. Această distribuție inegală a percepției indică faptul că sentimentul de siguranță nu este uniform în societate, ci reflectă diferențe de integrare socială și de încredere în instituții. Din perspectiva securității naționale, aceste clivaje sunt relevante deoarece segmentele care percep un nivel mai ridicat de insecuritate pot deveni mai receptive la discursuri alarmiste, perspective populiste sau la narațiuni destabilizatoare.”

Nivelul de siguranță al României

Întrebați dacă, în prezent, România este o țară sigură sau nesigură din punct de vedere al securității naționale, 51,1% dintre români au indicat că România este o țară sigură (17.9% = au apreciat că este foarte sigură, iar 33.2% mai degrabă sigură). Pe de altă parte, 46.5% au indicat că România este o țară nesigură (27% mai degrabă nesigură, iar 19.4% foarte nesigură). Ponderea non-răspunsurilor este de 2.4%.

Consideră că România este o țară sigură din punct de vedere al securității naționale în proporții mai mari decât media populaței mai ales: votanții PNL (77%) și USR (81%), bărbații (59%), tinerii sub 30 de ani (70%), persoanele cu educație superioară (74%), locuitorii din București (61%) și din urbanul mare (61%). Cred că România este o țară nesigură în special: votanții AUR (62%), femeile (53%), persoanele de peste 60 de ani (54%), cei cu educație primară (61%), locuitorii din mediul rural (56%).