178084 – 29032026 – Comisia salută acordul de astăzi dintre Parlamentul European și Consiliu prin care Lille a fost ales ca sediu al Autorității vamale a UE („EUCA”).

Comisia a primit nouă candidaturi din partea statelor membre care doreau să găzduiască EUCA. După primirea candidaturilor, Comisia a pregătit o evaluare neutră și factuală a acestora, pe care a transmis-o colegiuitorilor la 20 ianuarie 2026, pentru a contribui la procesul de selecție. Decizia luată astăzi reprezintă una dintre ultimele etape necesare înainte de încheierea negocierilor privind ambițioasa reformă vamală a UE.

Reforma va consolida autoritățile vamale ale UE, ajutându-le să protejeze frontiera externă a UE pentru mărfuri de provocările generate de creșterea rapidă a fluxurilor de comerț electronic și de realitățile geopolitice în schimbare. Modernizarea cadrului vamal al UE va aduce beneficii economiei, securității și consumatorilor noștri, creând un sistem digitalizat mai simplu, mai bun și mai eficient pentru comerțul internațional al UE.

Comisarul pentru comerț și securitate economică, relații interinstituționale și transparență, Maroš Šefčovič, a declarat: „Acordul politic la care s-a ajuns astăzi cu privire la sediul EUCA ne apropie semnificativ de încheierea negocierilor cu privire la ambițiosul pachet de reformă vamală. Salut călduros acordul la care au ajuns colegiuitorii pentru a pune în mișcare un viitor actor important care să contribuie la capacitatea uniunii noastre vamale de a acționa ca o singură entitate. Comisia va accelera acum lucrările pregătitoare pentru instituirea EUCA, în strânsă cooperare cu statele membre. Aceasta este o zi bună pentru cooperarea vamală europeană.”