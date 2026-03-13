177951– 13032026 – Liniile 102, 243 și N106 vor funcționa pe trasee modificate în nopțile de 13/14.03.2026 și 14/15.03.2026, în intervalul orar 23:00-05:00, ca urmare a restricționării traficului rutier pe Strada Sergent Ion Iriceanu (tronsonul cuprins ȋntre Aleea Sergent Major Holuț Emil și Șoseaua Berceni, pe sensul de mers către Strada Turnu Măgurele), pentru montarea grinzilor aferente pasajului rutier din intersecția Str. Sergent Ion Iriceanu/ Șos. Berceni/ Str. Turnu Măgurele.

Având în vedere aceste restricții, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus ca cele trei linii să funcționeze în perioada menționată astfel:

– Linia 102 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Complex Pantelimon” și intersecția Şos. Vitan Bârzeşti/ Şos. Olteniţei/ Str. Sergent Ion Iriceanu, apoi pe un traseu modificat pe sensul către „CFR Progresul”, pe Şos. Olteniţei, rond Piaţa Sudului, Şos. Berceni, Str. Turnu Măgurele, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– Linia 243 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Bd. Lacul Tei” și intersecția Şos. Vitan Bârzeşti/ Şos. Olteniţei/ Str. Sergent Ion Iriceanu, apoi pe un traseu modificat pe sensul către „Emil Racoviţă”, pe Şos. Olteniţei, rond Piaţa Sudului, Şos. Berceni, Str. Turnu Măgurele, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– Linia N106 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Piaţa Unirii 2″ și intersecția Calea Văcăreşti/ Şos. Olteniţei (Piața Sudului), apoi pe un traseu modificat pe sensul către „Turnu Măgurele”, pe Şos. Berceni, Str. Turnu Măgurele, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.