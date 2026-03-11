Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

177920 – 11032026 –

33.195 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 33.195 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.262); curier (2.071); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.029); lucrător comercial (1.620); manipulant mărfuri (1.567); ajutor bucătar (1.141); agent de securitate (1.117); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (942); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (917); agent curățenie clădiri și mijloace de transport (546) etc.

Din cele 33.195 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.183 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 6.049 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii clienți; agent de vânzări; curier; agent de securitate etc), 6.190 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; sudor; lăcătuș mecanic; operator la mașini-unelte cu comandă numerică etc.), restul de 18.773 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; ajutor bucătar; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

119 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 119 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Olanda – 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Irlanda – 6 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; manager recepție.

Finlanda – 5 locuri de muncă pentru: măcelar; mecanic de vehicule grele.

Malta – 5 locuri de muncă pentru: dezvoltator Dynamics 365 BC; arhitect solutii software; manager parteneri (vorbitor spaniolă); consilier juridic.

Slovenia – 3 locuri de muncă pentru: cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto.

Belgia – 2 locuri de muncă pentru: mecanic aviatie (motoare cu reactie); inspector aeronautic.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

