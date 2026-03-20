Lucrări de reabilitare a liniilor de tramvai: patru linii suspendate și patru modificate, începând de sâmbătă, 21 martie. TPBI înființează și o linie navetă

178015 – 20032026 – Patru linii de transport public vor fi suspendate, alte patru vor funcționa pe trasee modificate și va fi înființată o linie navetă de autobuz cu indicativul 685, ca urmare a demarării, începând de sâmbătă, 21 martie 2026, a lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor din obiectivele de investiții: Lot 13 – „Reabilitare sistem rutier pe Bd. Ferdinand I, tronsonul cuprins între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian”, respectiv Lot 6 „Reabilitare sistem rutier pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii și Str. Turmelor”.

Astfel, TPBI a dispus următoarele modificări:

– Liniile de tramvai 14, 17 și 36 și linia de troleibuz 70 vor fi suspendate.

– Linia 69 va funcționa pe un traseu modificat, între terminalele „Bd. Basarabia” și „Valea Argeșului”, astfel: „Bd. Basarabia”, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budilă, Str. Țepeș Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Eroii Sanitari, Str. Doctor Carol Davila, Bd. Eroilor, Str. Bagdasar Dumitru, Șos. Panduri, Bd. Geniului, Str. Răzoare, Drumul Taberei, Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Valea Argeșului, „Valea Argeșului”, cu întoarcere pe Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Str. Răzoare, Șos. Panduri, Str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, terminal „Bd. Basarabia”.

– Linia 85 va funcționa pe un traseu modificat, între stația „Aura Buzescu” și capătul de linie „Gara de Nord”, astfel: stația „Aura Buzescu”, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, „Gara de Nord”, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, stația „Aura Buzescu”.

– Călătorii din zonele unde nu vor mai circula troleibuzele liniilor 69 și 85 vor fi preluați de linia navetă de autobuz 685, care va intra în funcțiune tot de sâmbătă, 21 martie, pe traseul: „Baicului”, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Șos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, stația „Traian” și retur, cu ȋntoarcere ȋn rondul Piața Pache Protopopescu.

– Linia 101 va funcționa în ambele sensuri pe Str. Ziduri Moși și Șos. Colentina, astfel: „Faur”, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarul, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Piața Obor (întoarcere în rond), Șos. Colentina, „Bucur Obor” și retur.

– Linia N120 va funcționa pe traseul de bază între „Piața Unirii 2″ și Piața Pache Protopopescu, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand I, apoi traseul de bază.

TPBI regretă disconfortul creat și recomandă călătorilor ca, în perioada acestor lucrări, să utilizeze și transportul subteran. Totodată, pentru o mai bună planificare a călătoriilor, recomandăm publicului să utilizeze platforma maps.mo-bi.ro, sau aplicația gratuită InfoTB.

Harta traseelor, aici: https://tpbi.ro/harta-devierilor-generate-de-lucrarile-publice-la-infrastructura-21-03-2026/