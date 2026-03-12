Acasă Social Administratie Lucrări la planșeul din Piața Unirii: cinci linii deviate în noaptea de...

Lucrări la planșeul din Piața Unirii: cinci linii deviate în noaptea de 12/13.03.2026

De
A.R.
-
N115 TPBI

 177934– 12032026 – Liniile 104, 123, 205, N110 și N115 vor funcționa pe trasee modificate în perioada 12.03.2026 (ora 23:00)-13.03.2026 (ora 05:00), ca urmare a restricționării traficului rutier pe Splaiul Independenței (malul drept), tronsonul cuprins ȋntre Piața Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, pentru lucrările de reabilitare și consolidare a planșeului din Piața Unirii.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), cele cinci linii vor funcționa, în perioada menționată, astfel:

Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Piața Operei” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite,  Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 123 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Gara de Nord” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite,  Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 205 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „M Străulești” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite,  Bd. Libertății, Piața Constituției,  Bd. Unirii, „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia N110 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Cartier Giulești” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite,  Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia N115 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Colegiul Tehnic Iuliu Maniu” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite,  Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLE SIMILAREDE ACELAȘI AUTOR