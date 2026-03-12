Lucrări la planșeul din Piața Unirii: cinci linii deviate în noaptea de 12/13.03.2026

Lucrări la planșeul din Piața Unirii: cinci linii deviate în noaptea de...

177934– 12032026 – Liniile 104, 123, 205, N110 și N115 vor funcționa pe trasee modificate în perioada 12.03.2026 (ora 23:00)-13.03.2026 (ora 05:00), ca urmare a restricționării traficului rutier pe Splaiul Independenței (malul drept), tronsonul cuprins ȋntre Piața Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, pentru lucrările de reabilitare și consolidare a planșeului din Piața Unirii.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), cele cinci linii vor funcționa, în perioada menționată, astfel:

– Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Piața Operei” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– Linia 123 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Gara de Nord” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– Linia 205 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „M Străulești” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– Linia N110 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Cartier Giulești” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– Linia N115 va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Colegiul Tehnic Iuliu Maniu” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Națiunile Unite (Piața Națiunile Unite), apoi prin Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.