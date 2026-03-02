MAE cere românilor din proximitatea conflictului din Orientul Mijlociu să își înregistreze prezența la misiunile diplomatice

177832– 02032026 – Ministerul Afacerilor Externe a lansat două canale de WhatsApp, unul pentru preluarea informațiilor oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice, iar celălalt pentru românii aflați în Orientul Mijlociu. În cadrul unei conferințe de presă, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a precizat că, în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, MAE nu are nicio informație privind cetățeni români răniți.

Aceasta a insistat ca românii din proximitatea zonei de conflict să urmărească permanent canalele de presă oficiale, menționând că pentru a le acorda asistență MAE se coordonează cu celelalte ministere.

Prioritate la repatriere vor avea grupurile de copii şi familiile cu copii, iar în cursul zilei de astăzi reprezentanţii Guvernului vor discuta cu transportatorii aerieni şi cu mai multe agenţii de voiaj pentru a găsi soluţii pentru întoarcerea acasă a cetăţenilor români din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, a mai spus Oana Țoiu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează atent și situațiile medicale sensibile, precizând că există patru cazuri cu grad ridicat de urgență.

Oana Țoiu a precizat, de asemenea, că prioritară este siguranța cetățenilor aflați în zona de conflict, sprijinirea reîntoarcerii acestora în țară.

Ea a explicat că numai în Emiratele Arabe Unite sunt 14.000 de cetățeni români, iar în Israel, peste 270 de cetățeni români aflați în diferite localități.

”Îi îndemnăm să se înscrie astfel încât să putem să avem o evidență a acestor cetățeni. Soluția este e-consulat.ro în formularul respectiv, aplicația de telefon sau utilizarea unuia dintre multiplele numere de telefon disponibile. La o parte dintre numerele de telefon răspund colegii din Dubai, la o parte din numerele de telefon răspund colegii din București, care, atât în Dubai, cât și în București, vor putea acorda un set de informații limitat, pentru că nici dumnealor, nici noi, nici un alt stat membru al Uniunii Europene nu putem informa privind deschiderea spațiului aerian până nu o fac autoritățile respective”, a explicat Oana Țoiu.

Deocamdată românii din Emiratele Arabe Unite care doresc să revină în România nu o pot face, pentru că spaţiul aerian din zonă nu este sigur, iar cursele au fost suspendate.

Pentru românii care au reuşit să ajungă pe cale terestră în Egipt vor fi organizate două zboruri speciale.