Marfă contrafăcută în valoare de peste 2 milioane de lei, descoperită la Giurgiu

Marfă contrafăcută în valoare de peste 2 milioane de lei, descoperită la...

177887 – 09032026 – În perioada 4-8 martie, polițiștii de frontieră din Giurgiu au făcut o nouă captură de marfă contrafăcută (îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumerie). Este vorba de marfă în valoare de peste 2 milioane de lei care veneau din Turcia, Ucraina, Germania și Republica Moldova.

Controalele, tip BLITZ, au avu tloc pe DN5. Au fost descoperite 10.076 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor cetățeni ucraineni, moldoveni și turci care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Persoanele în cauză s-au ales cu dosar penal.

Odată cu intrarea României în Schengen, fiind desființate punctele de control între statele UE, astfel de controale au loc tot mai des.