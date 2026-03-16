Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România facilitează pregătirea candidaților români în perspectiva concursului EPSO – Administratori (AD5)

177973– 16032026 – În vederea susținerii pregătirii candidaților români care participă la concursul pentru funcționari europeni AD5 organizat de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO/AD/427/26 – Administratori (AD5)), Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România intenționează să organizeze o serie de sesiuni de pregătire online pentru cei interesați.

Inițiativa are rolul de a veni în sprijinul candidaților români care doresc și se pregătesc pentru o viitoare carieră de funcționar în instituțiile europene, reprezentând, în egală măsură, o contribuție concretă la promovarea unei reprezentări sporite a cetățenilor români în cadrul structurilor de lucru ale instituțiilor europene, obiectiv care contribuie la un profil european consolidat al României.

Persoanele care și-au depus candidatura pentru competiția EPSO menționată mai sus și care sunt interesate să participe la o sesiune de pregătire sunt rugate să completeze chestionarul de mai jos până la data de 17 aprilie 2026:

https://forms.gle/Q5aQ1sRi2kxgkj4f7

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot utiliza adresa: pregatire.epso@ier.gov.ro.