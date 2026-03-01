Ministerul Mediului, la Green Energy Expo&Romenvirotec

177818– 01032026 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va participa la Green Energy Expo&Romenvirotec, cel mai mare târg de energie regenerabilă și tehnologii pentru gestionarea deșeurilor și a apei. Evenimentul va avea loc în perioada 3-5 martie 2026, în pavilioanele B1 și B2 din cadrul Complexului Expozițional Romexpo din București. În standul alocat MMAP vor fi prezente instituțiile aflate în subordine, coordonare și sub autoritatea ministerului: Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), Agenția Națională pentru Mediu și Arii Naturale Protejate (ANMAP), Administrația Națională de Meteorologie (ANM), Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Garda Națională de Mediu (GNM), Garda Forestieră Națională (GFN), Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA.

Pe parcursul celor trei zile, Green Energy Expo va aduce în prim-plan tehnologii de producție a energiei solare, eoliene, geotermale și hidroelectrice, echipamente moderne pentru colectare, sortare și reciclare, soluții pentru reducerea consumului de energie în clădiri și industrie, tehnologii care schimbă și îmbunătățesc viața urbană, proiecte menite să protejeze și să refacă ecosistemele naturale.

În cadrul Green Energy Expo&Romenvirotec, Ministerul Mediului va organiza mai multe evenimente conexe dedicate managementul deșeurilor, managementul apei, combaterii poluării, biodiversității, autorizării și controalelor de mediu, susținute de specialiștii și partenerii MMAP.

De asemenea, în cadrul târgului va exista o secțiune URBAN SMART EXPO, unde expozanții vor prezenta soluții pentru Mobilitate & Transport inteligent, Iluminat smart & Infrastructură urbană și Mobilier urban.

Alte evenimente dedicate industriei de profil vor avea loc pe scenele special amenajate: Forumul Internațional de Mediu, Green Energy Summit, Conferința Internațională „Către un sector românesc al apei digital, sustenabil și rezilient”, Conferința Economia Circulară, Conferința Primarilor din România și Republica Moldova, Conferința Reciclarea textilelor în contextul dezvoltării durabile, Conferința ECOTECA – Eficiență și trasabilitate în managementul deșeurilor.