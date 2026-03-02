Ministrul Economiei: O creștere a prețului carburanților cu mai mult de 3-5 bani la pompă nu este justificată

Ministrul Economiei: O creștere a prețului carburanților cu mai mult de 3-5...

177833– 02032026 – Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a cerut ANPC, ANAF și Consiliului Concurenței să monitorizaeze ceea ce se întâmplă pe piață, astfel încât conflictul din Orientul Mijlociu să nu fie folosit ca pretext pentru creșterea artificială a prețului la carburanți.

Ivan a anunțat că a discutat cu operatorii din România și că a primit asigurări că depozitele în caz de urgență sunt umplute 102% și că vor putea fi folosite în caz de avarie, darnu suntem în această situație.

Prin urmare, ”nu există motive ca preţul carburanţilor să ajungă la 10 lei/litru”, a spus ministrul Energiei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, consideră afirmaţiile pe această temă drept speculaţii şi a precizat că o creştere mai mare de 3-5 bani pe litru la pompă nu este justificată. El a catalogat afirmaţiile pe această temă drept speculaţii şi a precizat că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată.

Precizările ministrului au venit după ce n spațiul public a fost lamnsată informația că din cauza războiului din Orientul Mijlociu prețul carburanților va crește foarte mult, chiar până la 10 lei/l.