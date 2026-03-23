Mirabela Grădinaru, invitată la Washington de Melania Trump

178025 – 23032026 – Mirabela Grădinaru a fost invitată în SUA de prima doamnă a Americii, Melania Trump. Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan va participa, alături de reprezentați ai 45 de țări, la „Summitul Coaliției Globale – Pregătind viitorul împreună”, care se va desfășura la Washington pe durata a două zile.

Administrația Prezidențială anunță participarea unei delegații oficiale la Washington D.C., în perioada 24–25 martie 2026, la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa primei doamne a Statelor Unite.

Participarea delegației României are loc la invitația adresată de prima doamnă a SUA, Melania Trump, Mirabelei Grădinaru, în cadrul unui demers internațional la care au fost invitate și alte ”prime doamne” din mai multe state.

Delegația este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Pungă, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, și Mirabela Grădinaru.

Summitul, intitulat „Pregătind viitorul împreună”, promovează cooperarea internațională pentru creșterea bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie. Inițiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor și părinților, precum și consolidarea siguranței în mediul online.

Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA (24 martie) și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă (25 martie), cu participarea Primelor Doamne și a reprezentanților statelor implicate, axate pe educație digitală, utilizarea tehnologiei și protecția copiilor în mediul online.

În marja vizitei, delegația va avea o întâlnire cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează în relația cu România programe de schimb educațional, respectiv FLEX și FLEX Abroad, precum și inițiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public și privat, potrivit Gândul.