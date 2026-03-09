Moșteanu crede că se descurcă fără PSD

177889 – 09032026 – Pe fondul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare și în urma amenințărilor Olguței Vasilescu cu ieșirea PSD de la guvernare după ce va fi votat Bugetul de Stat, fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, ignoră algoritmul politic și spune că n-ar fi rău ca social-democrații să facă pasul în afara guvernării.

Într-o postare pe Facebook, Moșteanu scrie: Olguța Vasilescu zice că PSD-iștii vor vota bugetul și apoi vor ieși de la guvernare.

Păi să iasă și o să propun și eu domnului Bolojan și miniștrilor interimari să mai rezolvăm niște probleme după ieșirea lor:

– Numirea altor procurori șefi – la propunerea noului ministru interimar al justiției

– Alegerea primarilor în două tururi – OUG de modificare a legii 115/2015

– Tăierea pensiilor primarilor și șefilor de CJ – OUG de modificare a OUG 57/2019 (codul administrativ) – tot prin OUG le-a introdus PSD în 2019

– 300 de parlamentari – OUG de modificare a 208/2015 – alegerea Senatului și a Camerei Deputaților

Și nu mai zic că s-ar deschide o oportunitate bună de reformă administrativ-teritorială.

Nu sună așa de rău, nu?

Aveți și alte idei bune?”.

Moșteanu nu scrie însă ce s-ar întâmpla dacă PSD ar ieși de la guvenare, avât în vedere că acesta, cu 23%, este principalul partid de guvernământ, iar USR a avut la alegerile parlamentare din 2024 doar 12%. Cu ce va umple o eventuală coaliție fără PSD golul de 23%, întrucât un guvern minoritar este exclus?

După cum se știe, poziția PSD, tot mai accentuată în ultima vreme, este ca după votul din Parlament pentru Bugetul de Stat pentru 2026, să se facă un guvern cu un alt premier și fără USR. Asta pentru că și fără USR ar exista majoritate parlamentară.