Nicușor Dan: Războiul informațional nu mai trebuie să câștige în fața științei

178072 – 27032026 – Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, cu ocazia participării la Gala “Medic pentru România, România Medicală Contează”, un mesaj prin care încurajează și apără profesia de medic și valorile acesteia.

Nicușor Dan a arătat că războiul informațional afectează întreaga societate, inclusiv profesia medicală.

”Între un medic care a făcut șase ani de facultate și mulți ani de rezidențiat, și care spune ceva, și o reclamă pe internet care spune altceva, este absurd ca tu să alegi reclama de pe internet.

Cum am ajuns ca oamenii să nu mai vrea să își vaccineze copiii? Câți oameni au murit în România pentru că au ignorat știința?

Știm de unde vin aceste lucruri. Ca toată Europa, suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei cu scopul de a scădea încrederea în democrație însăși. Bineînțeles că este afectată și medicina, pentru că e o zonă sensibilă pentru oameni.

Nu mai este suficient ca fiecare dintre noi să își facă meseria așa cum a învățat să o facă pentru că semenii noștri, societatea din care facem parte, sunt supuși unui tir informațional care spune altceva decât ceea ce ne închipuim fiecare dintre noi că e direcția potrivită în care societatea noastră trebuie să meargă.

Și atunci este obligatoriu ca fiecare dintre noi să iasă din zona de confort și să se lupte pentru acele valori pentru care s-a pregătit la școală – pentru adevărul științific, pentru adevărul medical”, a spus președintele.