Noi norme de mediu pentru folosirea ”ciocanului de marcat”

177910 – 11032026 – Ministerul Mediului a transmis către Monitorul Oficial Ordinul de ministru „pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori”, care creează cadrul legal pentru stabilirea unor zone – pilot în care nu se va mai folosi ciocanul de marcat, ci alte echipamente moderne și mai eficiente.

Conform noului Ordin, ocoalele silvice care își definesc zone-pilot, transmit spre avizare gărzii forestiere competente teritorial un memoriu tehnic care va conține, printre altele, următoarele elemente:

a) delimitarea clară și precisă a zonei-pilot utilizând limite naturale descrise și înregistrate digital printr-un fișier vectorial de tip shapefile; b) lista unităților amenajistice din zona-pilot, cu specificarea proprietarului; c) coordonatele geografice ale tuturor punctelor de ieșire auto posibile din zona-pilot; d) dovada monitorizării video permanente a tuturor ieșirilor auto posibile din zona-pilot, cu termenul de stocare a imaginilor video de minimum 3 luni; e) descrierea sistemului alternativ propus pentru materializarea în teren a arborilor destinați recoltării.

Totodată, se stabilește faptul că în pădurile productive se vor identifica acei arbori de viitor, în jurul cărora va fi gospodărită pădurea pentru următoarele decenii. Astfel, ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice tehnice procedează după cum urmează:

a) anterior realizării lucrărilor de îngrijire și conducere se stabilesc culoarele de acces pe suprafața arboretului și se identifică arbori de viitor din specii care să asigure atingerea compoziției-țel și respectarea criteriilor de vigoare, calitate și spațiere a arborilor de viitor; b) executarea lucrării silviculturale se desfășoară cu respectarea normelor tehnice în vigoare, astfel încât pe lângă arborii de viitor se păstrează arbori de ajutor, arbori pentru biodiversitate/lemn mort, insule de îmbătrânire sau elemente de biodiversitate și se asigură menținerea gradului de acoperire a solului în vederea conservării umidității acestuia; c) arborii de viitor identificați sunt însemnați, astfel încât să asigure vizibilitatea din cel puțin două direcții diametral opuse, și se culeg date minime cu privire la specie și diametrul la 1,30 m de la sol; d) centralizatorul arborilor de viitor întocmit pe baza datelor culese este folosit pentru urmărirea unor indicatori de stare ai pădurii propuși prin documentația depusă la stabilirea zonei-pilot.

Alte prevederi se referă la existența unui element de securitate în plus la fișetele în care se păstrează ciocanele de marcat, pentru a evita folosirea lor abuzivă, precum și simplificarea utilizării ciocanelor de marcat pentru Garda Forestieră.

Sistemul actual de marcare a arborilor presupune utilizarea unui dispozitiv special de marcare (ciocan) care are un indicativ care se ștanțează pe arborii care urmează a fi exploatați. Amprenta acestui indicativ este greu de descifrat, poate fi foarte ușor de imitat prin utilizarea unor ciocane falsificate, de exemplu, sau poate fi utilizat cu încălcarea prevederilor legale.

Identificarea exactă, individuală a fiecărui arbore marcat, în urma aplicării noilor feluri de marcaje, va reduce fenomenul tăierilor ilegale și va sprijini organele de anchetă în cazul producerii unor prejudicii fondului forestier.

Numai personalul silvic împuternicit din cadrul Gărzii Forestiere Naționale și din cadrul gărzilor forestiere teritoriale are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat.