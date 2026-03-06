Noi reglementări pentru angajarea persoanelor vulnerabile

177866 – 06032026 – La propunerea Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru reglementarea sistemului asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă.

Principalele modificări vizează:

Introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată – sprijin de 27.000 lei, acordat pe parcursul a 24 de luni, neimpozabil și condiționat de menținerea locului de muncă, astfel: 1.000 lei lunar în primele 12 luni și 1.250 lei lunar în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile.

Creșterea – pragului de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani.

Extinderea categoriilor de beneficiari pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă, prin includerea mamelor cu cel puțin trei copii în întreținere și a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau alte măsuri neprivative;

Includerea întreprinderilor sociale de inserție între angajatorii de inserție;

Clarificarea conceptului de „persoană care face parte dintr-un grup vulnerabil”, în corelație cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială (persoane cu dizabilități, de etnie romă, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane etc.);

Instituirea posibilității de furnizare online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională, precum și a celorlalte drepturi și măsuri prevăzute de lege;

Simplificarea procedurii de evidență a șomerilor prin eliminarea obligației reînnoirii periodice a cererilor;

Consolidarea disciplinei financiare, prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit și eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru șomaj.