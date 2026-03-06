Noi reglementări pentru angajarea persoanelor vulnerabile

177866 – 06032026 – La propunerea Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru reglementarea sistemului asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă.
Principalele modificări vizează:
- Introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată – sprijin de 27.000 lei, acordat pe parcursul a 24 de luni, neimpozabil și condiționat de menținerea locului de muncă, astfel: 1.000 lei lunar în primele 12 luni și 1.250 lei lunar în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile.
- Creșterea – pragului de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani.
- Extinderea categoriilor de beneficiari pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă, prin includerea mamelor cu cel puțin trei copii în întreținere și a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau alte măsuri neprivative;
- Includerea întreprinderilor sociale de inserție între angajatorii de inserție;
- Clarificarea conceptului de „persoană care face parte dintr-un grup vulnerabil”, în corelație cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială (persoane cu dizabilități, de etnie romă, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane etc.);
- Instituirea posibilității de furnizare online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională, precum și a celorlalte drepturi și măsuri prevăzute de lege;
- Simplificarea procedurii de evidență a șomerilor prin eliminarea obligației reînnoirii periodice a cererilor;
- Consolidarea disciplinei financiare, prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit și eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru șomaj.