Noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, la Palatul Victoria

178038 – 24032026 – Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu.

”Vă urez mult succes și realizări în mandatul dumneavoastră. România va continua să sprijine Republica Moldova atât din perspectiva pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană, cât și din cea economică și de securitate”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Ambasadorul Republicii Moldova a mulțumit României pentru sprijinul constant multidimensional și expertiza oferită în pregătirea aderării la Uniunea Europeană. ”Este o mare onoare și o responsabilitate preluarea mandatului de ambasador în România, în contextul în care relațiile noastre bilaterale sunt la cel mai înalt nivel. Suntem recunoscători pentru contribuția României și implicarea dumneavoastră personală, domnule prim-ministru, care au ajutat Republica Moldova să depășească problemele provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a subliniat ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mîțu.

Prim-ministrul Ilie Bolojan și ambasadorul Mihai Mîțu au analizat progresele înregistrate în proiectele comune de interconectare, îmbunătățirea condițiilor la punctele de trecere a frontierei, precum și colaborarea în sectoarele infrastructurii energetice și de transport, context în care au fost punctate proiectul Autostrăzii Pașcani-Iași-Ungheni și preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către România, prin Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța.

De asemenea, a fost subliniată importanța proiectelor culturale și de promovare a culturii române în cadrul Acordului prin care România oferă Republicii Moldova un ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro, semnat în anul 2022.

Un subiect important pe agenda discuțiilor s-a referit la pregătirea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Premierul Ilie Bolojan a reafirmat susținerea Românie atât prin pârghii diplomatice, cât și în mod practic, prin expertiza acordată de funcționarii români administrației Republicii Moldova în pregătirea parcursului său european.

La întrevederea de la Palatul Victoria a participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu.

