Nord-europenii, cei mai fericiți din lume. La polul opus - afganii. România pe locul 34

Oamenii sunt fericiți în țările în care s-au păstrat valorile

Conform celei mai recente ediții a Raportului Mondial privind Fericirea, primele trei țări din lume sunt Finlanda, Islanda și Danemarca.

Finlanda a fost desemnată cea mai fericită țară din lume pentru a noua oară consecutiv, Islanda ocupând locul al doilea, iar Danemarca locul al treilea, în clasamentul realizat de Centrul de Cercetare a Bunăstării de la Universitatea din Oxford și inclus în raportul anual privind fericirea globală.

Costa Rica a avut o poziție puternică, ocupând locul al patrulea — cel mai bun clasament înregistrat vreodată pentru o țară din America Latină – însă topul revine apoi la țările nordice: Suedia și Norvegia ocupă locurile cinci și, respectiv, șase. Alte trei țări europene apar în top 10: Țările de Jos pe locul șapte, Luxemburg pe locul nouă și Elveția pe locul zece.

Israel, singura țară din Orientul Mijlociu din top 20, s-a clasat pe locul opt.

Statele Unite se află pe locul 23 în acest an, în timp ce Canada ocupă locul 25, iar Regatul Unit se situează pe locul 29.

Acesta este al doilea an consecutiv în care nicio țară vorbitoare de limbă engleză – SUA, Noua Zeelandă, Irlanda, Australia, Canada sau Regatul Unit – nu apare în top 10.

Pentru stabilirea clasamentului, sondajul global Gallup le cere respondenților din 147 de țări să își evalueze viața folosind imaginea unei scări, în care cea mai bună viață posibilă este notată cu 10, iar cea mai rea cu 0. Fiecare respondent oferă un răspuns numeric pe această scală, denumită Scara Cantril.

Cercetătorii analizează șase factori, inclusiv PIB-ul pe cap de locuitor, speranța de viață, generozitatea și percepțiile privind libertatea și corupția, pentru a explica diferențele dintre țări.

Clasamentele se bazează pe o medie pe trei ani, care elimină fluctuațiile cauzate de evenimente majore, precum războaiele sau recesiunile financiare.

Finlandezii au raportat un scor mediu de 7,764 pentru a-și evalua satisfacția față de viață.

Angajamentul profund al Finlandei față de cooperare explică menținerea sa în fruntea clasamentului, a declarat, într-un interviu, John F. Helliwell, profesor emerit de economie la Universitatea din British Columbia și redactor fondator al Raportului Mondial privind Fericirea. „Societățile de succes cooperează în fața adversității”, a spus el. „Finlandezii știu asta. Iar atunci când ai sentimentul că ești împreună în asta, nu există limite la ceea ce poți realiza.”

Prin comparație, respondenții din SUA au evaluat, în medie, satisfacția față de viață la 6,816.

Criza tinerilor

Autorii raportului atrag atenția asupra a ceea ce consideră a fi o criză a fericirii în rândul tinerilor, semnalată pentru prima dată în ediția din 2024.

În cea mai recentă analiză, sondajul arată că evaluările vieții în rândul persoanelor sub 25 de ani din SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă au scăzut cu aproape un punct pe scara de la 0 la 10 în ultimul deceniu – o diminuare semnificativă, în condițiile în care media globală a satisfacției tinerilor a crescut, potrivit datelor Gallup World Poll.

„Aceasta este o scădere izbitoare a bunăstării tinerilor”, a spus Helliwell. „Unul dintre factorii principali, în special în SUA, este amploarea și natura utilizării rețelelor sociale.”

Totuși, raportul avertizează că „emoțiile negative devin din ce în ce mai frecvente în toate regiunile lumii”.

Doar trei dintre cele șase țări vorbitoare de limbă engleză au intrat în top 20, în ciuda faptului că se numără printre cele mai bogate economii.

Noua Zeelandă ocupă locul 11, urmată de Irlanda pe locul 13 și Australia pe locul 15.

Consumul de internet este ridicat la nivel global, inclusiv utilizarea rețelelor sociale, însă cercetătorii subliniază că un factor esențial în scăderea fericirii tinerilor este numărul de ore petrecute online, fie pe rețele sociale, fie în jocuri video.

Experții atrag atenția că nu orice utilizare a internetului este nocivă. Comunicarea cu cei apropiați și învățarea de noi abilități pot avea efecte pozitive.

Helliwell a subliniat că utilizarea rețelelor sociale este ridicată și în America Latină, unde, totuși, nivelul de bunăstare este în creștere.

„Contează modul în care folosești rețelele sociale”, a spus el, adăugând că întrebarea esențială este dacă acestea sunt „cu adevărat rețele sociale sau rețele antisociale”.

„Nu vrei să fii complet deconectat, dar nici excesiv conectat. În cazul internetului, prea mult poate deveni dăunător”, a explicat acesta.

O imagine complexă a bunăstării globale

Unele tendințe nu sunt surprinzătoare. Țările aflate la coada clasamentului sunt, în general, afectate de conflicte geopolitice majore. Afganistanul ocupă ultimul loc (147), precedat de Sierra Leone.

Țările bogate continuă, în general, să se claseze bine, însă nu toate reușesc să intre în top 20. Emiratele Arabe Unite ocupă locul 21, iar Arabia Saudită locul 22, imediat înaintea SUA.

Imaginea globală a fericirii rămâne însă complexă. Deși există numeroși factori implicați, tranziția către mediul digital joacă un rol tot mai important.

„Era digitală remodelează fundamentele sociale și emoționale ale bunăstării în Europa”, a declarat Zeynep Ozkok, economist la Universitatea St. Francis Xavier. „Efectele nu sunt uniforme și nici inevitabile: ele depind de cine ești, de mediul social și de ecosistemul digital în care trăiești.”

Unde portofelul pierdut este returnat

În ciuda acestor provocări, autorii raportului rămân optimiști.

Helliwell subliniază că, în țările cele mai fericite, oamenii nu au pierdut din vedere valorile esențiale. Un exemplu sugestiv este încrederea socială.

„Tuturor le place să trăiască într-un loc unde se așteaptă ca portofelul pierdut să le fie returnat intact”, a spus el.

Nu este surprinzător că țările nordice continuă să domine clasamentul, aflat la a 14-a ediție. Acestea beneficiază de sisteme solide de sănătate și educație, care oferă stabilitate într-o lume tot mai incertă.

Totuși, Helliwell atrage atenția că bunăstarea nu este exclusivă acestor state.

„Lumea este plină de oameni amabili”, a spus el. „Iar dacă înțelegi acest lucru, îți influențează viața în multe moduri.”

Cele mai fericite 10 țări din lume în 2026 – Finlanda, Islanda, Danemarca, Costa Rica, Suedia, Norvegia, Țările de Jos, Israel, Luxemburg și Elveția.

România se situează pe locul 35 la nivel global în clasamentul fericirii din 2026, rămânând în jumătatea superioară a ierarhiei, dar la distanță considerabilă de țările nordice care domină topul.

În partea de jos a listei se află Afganistan, care a rămas cea mai nefericită țară din lume, ocupând locul 147, conform clasamentului. Celelalte țări de la coada listei sunt Botswana (locul 143), Zimbabwe (locul 144), Malawi (locul 145) și Sierra Leone (locul 146).