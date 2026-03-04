Oana Țoiu, în Republica Polonă, cu prilejul Zilei Solidarității Româno-Polone

177852 – 04032026 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a efectuat marți, 3 martie, o vizită oficială la Varșovia, la invitația omologului său, vicepremierul și ministrul afacerilor externe Radosław Sikorski. Ministrul Oana Țoiu i-a înmânat omologului său, Radosław Sikorski, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, oferit de Președintele României.

Vizita a avut o semnificație simbolică deosebită, marcând împlinirea a 105 ani de la semnarea, în 1921, a primului parteneriat strategic de securitate (Convenția de Alianță Defensivă), fundamentul „Zilei Solidarității Româno-Polone”.

Agenda de lucru a reconfirmat faptul că prietenia dintre cele două state este astăzi mai puternică ca oricând, colaborarea fiind esențială pentru menținerea priorităților regiunii în centrul politicilor europene, pentru întărirea cooperării transatlantice și a securității pe Flancul Estic al NATO.

În cadrul consultărilor politice, cei doi miniștri au agreat decizii importante pentru viitorul relației bilaterale:

A fost agreată inițierea negocierilor pentru un nou Plan de Acțiune bilateral (2027–2031). Acesta urmează să fie semnat oficial cu ocazia viitoarei ședințe comune de guvern, care va fi găzduită de Varșovia în cursul acestui an.

Cei doi miniștri au anunțat deblocarea Comisiei mixte prevăzute de Acordul interguvernamental de cooperare în domeniul industriei de apărare, un pas concret pentru întărirea rezilienței industriale a celor două țări.

Miniștrii Oana Țoiu și Radosław Sikorski au discutat despre evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și mecanismele de protecție și repatriere a cetățenilor români și polonezi. Totodată, a fost reconfirmat sprijinul pentru formatele de succes coinițiate de cele două state, precum Formatul București 9 (B9) și Trilaterala România–Polonia–Turcia.

Ministrul român a transmis mulțumiri Poloniei pentru prezența constantă a celor peste 200 de militari polonezi în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est din România, un simbol al solidarității aliate.

Nu în ultimul rând, a fost salutat nivelul record al schimburilor comerciale, care au depășit 12 miliarde de euro la finalul anului 2025, exprimând dorința comună de a intensifica investițiile reciproce.

Ziua s-a încheiat cu un moment de înaltă încărcătură simbolică la Castelul Regal din Varșovia, unde ministrul Oana Țoiu a participat la evenimentul dedicat Zilei Solidarității. În cadrul ceremoniei, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu i-a înmânat omologului său, Radosław Sikorski, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, oferit de Președintele României.

„Parteneriatul nostru, reconfirmat astăzi la 105 ani de la primele sale baze, rămâne un pilon de stabilitate între Marea Neagră și Marea Baltică”, a declarat ministrul Oana Țoiu la finalul vizitei.