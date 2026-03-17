OMV a discutat la Guvern despre siguranța și securitatea proiectului Neptun Deep în Marea Neagră

177975– 17032026 – Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit la Palatul Victoria o delegație a companiei OMV, condusă de directorul general, Alfred Stern, cu care a discutat despre cel mai important proiect de explorare și exploatare a gazelor naturale în Marea Neagră, Neptun Deep. Proiectul vizează valorificarea gazelor atât pentru consum intern, cât și pentru export, delegația OMV subliniind importanța siguranței și securității proiectului în Marea Neagră.

A fost analizat și stadiul implementării acordului de principiu dintre Guvern și OMV Petrom pentru a permite continuarea investițiilor în explorarea și producția de hidrocarburi, proiectul de explorare și exploatare a gazelor naturale fiind în grafic (exploatarea ar trebui să înceapă anul viitor), iar strategia de dezvoltare a companiei vizând investiții de 9,4 miliarde lei în acest an.

Un alt subiect central a fost evoluția prețurilor la carburanți și a aprovizionării, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața globală a petrolului. Reprezentanții OMV au atras atenția asupra provocării principale: securizarea lanțului de aprovizionare, având în vedere că turbulențele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul analizează toate scenariile în funcție de evoluția situației și a subliniat rolul Petrom ca ancoră pe piața carburanților din România.

La întrevedere au participat din partea Guvernului, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și purtătorul de cuvânt a Guvernului, secretarul de stat Ioana Dogioiu, iar din partea OMV au mai participat directorul general executiv și președintele Directoratului OMV Petrom, Christina Verchere, și vicepreședintele pentru Reglementare și Afaceri Publice Corporative, Alexandru Maximescu.