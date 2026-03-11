Operatorul polonez de gaze, la un pas să devină primul operator european de rețea de transport a hidrogenului

177915 – 11032026 – Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) susține certificarea GAZ SYSTEM ca primul operator european de rețea de transport al hidrogenului, iar avizul final al Comisiei Europene este așteptat în jurul datei de 6 aprilie.

Recent, ACER a emis recent un aviz favorabil privind certificarea GAZ-SYSTEM ca prim operator european de rețea de transport al hidrogenului. Aceasta marchează un moment istoric pentru implementarea Pachetului de decarbonizare a hidrogenului și gazelor la nivel european. GAZ‑SYSTEM S.A. este operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale din Polonia.

Conform regulilor europene, operatorii de rețea de transport al hidrogenului trebuie să fie certificați de autoritățile naționale de reglementare înainte de a-și putea desfășura activitatea. Procesul include și evaluarea Comisiei Europene privind separarea proprietății, astfel încât să fie asigurată independența operatorilor față de producători și furnizori de energie și să promoveze o concurență echitabilă pe piață. ACER, care a colaborat cu autoritatea națională de reglementare poloneză (URE), a confirmat că GAZ-SYSTEM îndeplinește cerințele pentru certificarea națională. Totuși, se recomandă ca URE să monitorizeze continuu independența GAZ-SYSTEM față de alți actori din sectorul energetic și să asigure separarea conturilor financiare între operațiuni. Separarea este importantă pentru supravegherea economică a operatorului și pentru prevenirea distorsiunilor de preț, astfel încât tarifele să reflecte costurile reale ale operării independente a rețelelor de gaz și hidrogenului, precizează ACER. Următorul pas în procesul de certificare este emiterea avizului final de către Comisia Europeană.