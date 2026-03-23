Pădurea Băneasa, demersuri pentru declararea ca arie naturală protejată

178023 – 23032026 – Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că s-a mai făcut un pas birocratic pentru ca Pădurea Băneasa să fie declarată aerie protejată. Asociația Parcul Natural București a depus la Academia Română un studiu prin care se susține declararea Pădurii Băneasa ca Arie Naturală Protejată.

”Din partea Ministerului Mediului, este un angajament ferm. Următorii pași sunt clari: așteptăm punctul de vedere al Academiei Române, iar autoritățile locale trebuie să adopte hotărâri de consiliu local, pentru a putea iniția ulterior Hotărârea de Guvern”, a declarant ministrul Mediului.

Reprezentanții Asociației Parcul Național Văcărești (devenită Asociația Parcul Natural București) vor ca Pădurea Băneasa să devină arie naturală protejată și parc național. În documnetația pe care au depus-o precizează că în zona verde din nordul Capitalei trăiesc 45 de specii potejate, inclusiv ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea pestriță, broasca roșie de pădure și fluturele-zebră.

Aria Naturală Protejată Pădurea Băneasa va avea o supfrafață de 1.221 de hectare și se va suprapune din punct de vedere administrativ cu teritoriul Sectorului 1, dar și al localităților Tunari și Voluntari din Ilfov. 36% este domeniu public, iar 64% e proprietate privată.

Una dintre cele mai mari controverse este legată de un drum care trece prin Pădurea Băneasa și este folosit de locuitorii unui cartier rezidențial. Un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului arată că aproape un kilometru din acest drum forestier a fost amenajat ilegal. Dar cei care locuiesc în zonă insistă să aibă acces la drum și să fie modernizat.

Pădurea Baneasa este parte a Codrilor Vlăsiei și este considerată plămânul verde al Capitalei.