Parlamentul a încuviințat dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane

177925 – 11032026 – Parlamentul a aprobat miercuri solocitarea preşedintelui Nicuşor Dan transmisă în urma ședinței CSAT privind aprobarea dislocării temporare în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

Senatorii şi deputaţii au votat scrisoarea din partea preşedintelui României privind încuviinţarea de către Parlamentul României, în temeiul art.4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unor propuneri ale prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în data de 11 martie.

S-au înregistrat 272 de voturi ”pentru”, 18 voturi ”împotrivă” şi 5 abţineri.

Anterior ședinței plenului reunit, Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat cu majoritate de voturi, hotărârea care să permită, conform scrisorii preşedintelui României, prezenţa în baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilităţi ale Statelor Unite, care se vor desfăşura pe o perioadă determinată.

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, care a citit documentația trimisă parlamentarilor din Comisiile de Apărare, a spus că parlamentarilor li se cere să aprobe „prezenţa pe baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilităţi care se vor desfăşura pe o perioadă determinată”.

„Este un document clasificat cel pe care l-am studiat, pe care l-am dezbătut şi în baza căruia am luat această decizie. Pot să confirm doar faptul că ceea ce a comunicat preşedintele Nicuşor Dan sunt elemente pe care le regăsim în hotărâre. Capabilităţile pe care Statele Unite le vor reloca la Mihail Kogălniceanu sunt capabilităţi defensive”, a adăugat Pauliuc.

Pe ordinea de zi s-au aflat și două informări transmise de președintele României referitoare la aprobarea forţelor şi mijloacelor Ministerului Afacerilor Interne care sunt trimise la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în anul 2026 şi, respectiv, la aprobarea intrării şi staţionării în România a Forţei de reacţie NATO (Allied Reaction Force/ARF) sau tranzitarea teritoriului naţional de către aceasta, în scopul pregătirii şi/sau desfăşurării de operaţii militare, dacă va fi cazul, în anul 2026, precum şi mandatarea ministrului Apărării Naţionale pentru a aproba eventualele modificări în structura/compunerea ARF, care vor putea surveni în raport cu datele de planificare transmise de NATO pentru anul 2026.

Ce spune legislația Potrivit Legii nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (modificată în 2015 prin Legea 189) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, există următoarele situații: Articolul 3

Înfiinţarea pe teritoriul României a unor comandamente, entităţi/elemente sau structuri militare străine ori multinaţionale, precum şi a unor structuri sau reprezentanţe militare ale unor organizaţii internaţionale se face: a) în baza tratatelor internaţionale ratificate de Parlament atunci când acestea conţin prevederi exprese în acest sens; b) cu aprobarea Parlamentului, la propunerea Preşedintelui României, la solicitarea ministrului apărării naţionale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.” Articolul 4

(1) Intrarea şi staţionarea forţelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului naţional de către acestea, în scopul pregătirii şi/sau desfăşurării de operaţii militare, potrivit angajamentelor asumate de România prin tratate internaţionale, se aprobă de către Preşedintele României la propunerea prim-ministrului, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Preşedintele României informează Parlamentul despre decizie, în termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar dacă Parlamentul este în vacanţă, de la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz. Prepoziţionarea produselor militare, echipamentelor şi materialelor din înzestrarea forţelor armate străine se aprobă în condiţiile prevăzute la alin. (1).