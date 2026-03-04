Parlamentul vrea să știe poziția României în legătură cu conflictul din Iran

177844 – 04032026 – Conflictul început la 28 februarie 2026, prin atacurile coordonate ale Statelor Unite ale Americii și Israelului asupra Iranului, a alterat, fundamental, mediul internațional de securitate, generând o instabilitate sistemică în Orientul Mijlociu și o criză energetică globală iminentă.

În acest moment, mediul de securitate este caracterizat de o volatilitate extremă, implicaţiile pentru România fiind resimțite, în special, la nivel economic, prin prețul carburanților, la nivel diplomatic, prin operațiunile de repatriere a cetățenilor români din regiune, dar şi militar, importanța strategică a bazei antirachetă de la Deveselu crește, aceasta având rolul de a proteja spațiul european împotriva eventualelor rachete balistice lansate din Orientul Mijlociu.

În acest context, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaților anunță demersuri interinstituţionale, deopotrivă, cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe pentru informări constante privind evoluţia situaţiei operative şi posibile scenarii de escaladare, implicaţiile potenţiale asupra securităţii naţionale a României, impactul asupra angajamentelor externe şi a planificării operaţionale a armatei române, eventuale măsuri de adaptare sau consolidare a posturii de apărare, eforturile de coordonare cu structurile aliate din cadrul NATO şi UE, măsurile pe care MAE le-a întreprins pentru protejarea şi repatrierea cetăţenilor români aflați în zonele afectate de conflict, precum şi demersurile care se vor lua în viitor, analiza situației din perspectivă diplomatică și geopolitică, poziționarea României în cadrul consultărilor și mecanismelor internaționale și eventualul impact asupra intereselor strategice ale României în regiune.

„În astfel de momente, este esențial ca Parlamentul să fie corect și complet informat. Rolul nostru este să exercităm control parlamentar responsabil și să ne asigurăm că instituțiile statului sunt pregătite pentru orice evoluție a situației”, a declarat președintele Comisiei, deputatul Mihai Weber.

Pentru aspectele care presupun informații sensibile, a fost luată în calcul și posibilitatea unor prezentări suplimentare într-un cadru adecvat.