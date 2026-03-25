Parteneriat SRR – UZPR

178044 – 25032026 – La sediul Societății Române de Radiodifuziune a fost semnat un Protocolul de Colaborare între Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR). Documentul a fost parafat de Constantin Dan, președintele UZPR, și Robert Cristian Schwartz, PDG al SRR.

„Acordul stabilește un cadru instituțional solid pentru derularea și promovarea unor proiecte comune în domeniul jurnalismului, pentru protecția jurnaliștilor, protejarea surselor jurnaliștilor și, nu în ultimul rând, pentru combaterea răspândirii știrilor false”, a spus Ruxandra Săraru, membru în Consiliul de Administrație al SRR, în deschiderea evenimentului.

Puncte cheie ale parteneriatului:

Cooperare editorială: Realizarea în comun de materiale documentare, emisiuni și alte producții radiofonice la standarde de excelență.

Schimb de conținut: Facilitarea schimburilor de rubrici, știri și interviuri, cu scopul de a diversifica oferta informațională pentru publicul din România.

Proiecte profesionale: Organizarea de conferințe, simpozioane, cursuri și mese rotunde dedicate evoluției mass-media și standardelor etice în jurnalism.

Promovare reciprocă: Susținerea acțiunilor și programelor desfășurate de fiecare instituție prin mijloacele specifice de comunicare.

Tema recurentă a tuturor intervențiilor a fost fenomenul dezinformării.