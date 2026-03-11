177919 – 11032026 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 12 martie a.c. emisiunea filatelică intitulată Paști 2026.

Emisiunea este compusă din două mărci poștale, o coliță dantelată, un plic „prima zi” și o mapă filatelică cu produse speciale în tiraj limitat, iar imaginile reproduse pe mărcile poștale ilustrează o abordare optimistă a Sărbătorilor Paștelui, în care darurile așteptate cu nerăbdare, în special de către cei mici, ocupă locul principal, alături de un dinamic și drăgălaș iepuraș, Iepurașul Paștelui.

Într-o veche legendă răspândită în tradiția anglo-saxonă, iepurele era o figură sacră. Se spune că zeița Eostre, zeița lunii, a descoperit într-o iarnă o pasăre rănită pe care a transformat-o într-o iepuroaică pentru a o salva de la moarte. Drept mulțumire, iepuroaica, lăsată cu capacitatea de a depune ouă, decora aceste ouă și le oferea drept ofrandă zeițelor. Odată cu răspândirea creștinismului în zona anglo-saxonă, Sărbătoarea Paștelui a fost adoptată cu numele împrumutat de la zeița Eostre, respectiv Easter.

Originea exactă a Iepurașului de Paști nu este cunoscută, unii istorici socotind-o de origine germană luterană. Argumentația este susținută și de faptul că, așa cum Moș Crăciun are o reședință oficială în Laponia, Iepurașul de Paști își are reședința în Germania, în localitatea Ostereistedt – „Orașul ouălor”. Aici angajați speciali răspund la miile de scrisori ale copiilor, cu o felicitare standard, însoțită de piese din carton din care se pot confecționa o ghirlandă de Paști și două cărți poștale de colorat.

Simbolul Iepurașului a fost transformat într-o industrie: milioane de iepurași de pluș însoțesc darurile așteptate cu nerăbdare de cei mici și cei mari.

Designerul, Emi Balint, a inclus în grafica mărcilor poștale un concept original: alături de iepuraș, oul roșu ca simbol pascal este redat de frumoasa floare roșie a unei lalele, una dintre cele mai cunoscute și iubite flori din lume. Laleaua nu își are originea în Olanda, ci în zonele montane ale Asiei Centrale, de unde a „migrat” spre vest, ajungând mai întâi în Imperiul Otoman și mai apoi în Europa. În multe culturi, laleaua simbolizează sentimente și concepte. În tradiția turcească este socotită simbol al paradisului și perfecțiunii. În conceptul occidental, laleaua este legată de dragostea reînnoită de primăvară și de renaștere.

Marca poștală cu valoarea nominală de 5,50 Lei, are ca imagine un ou roșu realizat din petale de lalea dintre care se ițește, cu subînțeles, capul urecheat al Iepurașului de Paști.

Marca poștală cu valoarea nominală de 16 Lei, are ca imagine un Iepuraș-curier, care duce în dar un ou roșu realizat dintr-o floare roșie de lalea.

Colița filatelică, având timbrul cu valoarea nominală de 32 lei, ilustrează ouă vopsite în diverse culori, în același concept: oul este reprezentat ca o floare de lalea. Un Iepuraș poznaș pare că anunță că au sosit ouăle de dar.

Plicul „prima zi” prezintă imaginea unui Iepuraș de Paști purtând un aranjament publicitar cu un mesaj-dorință: PACE PE PĂMÂNT!

În ansamblu, emisiunea vestește într-un concept optimist venirea primăverii în care florile de lalea se înscriu printre primele prezente, redând într-un mod original imaginile ouălor roșii, daruri ale Sărbătorii Paștilor.