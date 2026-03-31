Patronii din turism din sudul litoralului cer ceva ce nu se poate – predictibilitate

Patronii din turism din sudul litoralului cer ceva ce nu se poate...

178097 – 31032026 – Federația Patronatelor din Turismul Românesc – FPTR cere urgent măsuri pentru reluarea circulației feroviare pe relația Constanța–Mangalia înainte de deschiderea sezonului estival, înainte de 1 mai 2026.

Lucrările de modernizare la Halta Neptun h.c. și Halta Costinești Tabără trebuiau să se termine la 1 ianuarie, fiind prelungite însă până la 31 mai. În ceea ce privește Gara Mangalia, este indicat public faptul că nu a fost încă identificată o sursă de finanțare pentru demararea lucrărilor.

În plan operațional, suspendarea circulației trenurilor de călători pe relația Constanța– Mangalia și înlocuirea cu autobuze a fost comunicată oficial pentru intervalul octombrie 2025 – februarie 2026. În plus, interfețele oficiale de informare și cumpărare a biletelor indică, în practică, un regim de transfer cu autobuzul pe relația Constanța–Mangalia și retur până la 31 mai 2026, ceea ce prelungește efectele negative exact la începutul sezonului estival.

FPTR cere reluarea serviciului feroviar Constanța–Mangalia înainte de 1 mai 2026, chiar și în condițiile în care nu toate punctele de oprire pot fi utilizate imediat, minimul operațional fiind asigurarea opririi la Mangalia, publicarea și stabilizarea mersului trenurilor cu suficient timp înainte pentru punerea în vânzare a biletelor, în condițiile comerciale standard aplicabile traficului intern, limitarea înlocuirii rutiere la navete scurte către punctele de oprire afectate.

Mangalia este municipiu și reprezintă polul administrativ al sudului litoralului, având în componență 7 stațiuni turistice de interes național: Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Cap Aurora și Mangalia.

Pentru municipiu și pentru întreaga Rivieră Sud, funcționarea legăturii feroviare cu Constanța și cu Bucureștiul are o importanță economică și socială directă.

Menționăm că, la inițiativa FPTR, se derulează anual programul social, subvenționat integral de mediul privat, „Litoralul pentru toți”. În cadrul acestui program, un număr semnificativ de turiști cu venituri mici și mijlocii pot accesa litoralul românesc în perioadele 01.05–10.06.2026 și 20.08–30.09.2026.

În lipsa unui punct de oprire funcțional sau a unor condiții provizorii de oprire în siguranță la stațiile aflate în șantier, presiunea operațională se transferă asupra înlocuirii rutiere, cu efecte directe asupra confortului, predictibilității călătoriei și capacității de absorbție a fluxurilor turistice, mai ales în zilele cu trafic ridicat.