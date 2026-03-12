Pentru a avea suficienți carburanți, România a extins acordurile cu Kazahstan și Azerbaidjan

177932– 12032026 – Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a apărut din nou cu declarații liniștitoare cu privire la prețul combustibililor de pe piața internă, în contextul războiului din Golf. Ivan spune că a discutat cu oficiali americani pentru repornirea Rafinăriei Petrotel care aparține Lukoil și că în acest context va fi asigurat, din nou, 20% din necesarul intern. Ivan a menționat că Ministerul Energiei a început discuții cu giganți americani din domeniul trading-ului și producției de motorină, pregătind astfel reluarea operațiunilor.

De asemenea, ministrul spune că dacă prețul barișului de petrol pe plan mondial se va stabiliza la 90 de dolari, atunci în România prețul la pompă nu ar mai trebui să crească.

România a extins acordurile cu Kazahstan și Azerbaidjan pentru a asigura suficiente stocuri de țiței și produse petroliere. În plus, Ivan a subliniat că România a plafonat prețul gazelor pentru populație, stabilizând astfel piața. În contextul creșterii prețurilor la combustibili, Ivan a discutat despre măsuri de sprijin în cadrul coaliției de guvernare. Rafinăriile din țară, inclusiv Petrobrazi, lucrează la capacitate maximă pentru a răspunde cererii interne.