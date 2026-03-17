Pentru cine se împrumută România?!

Din miliardele împrumutate prin programul SAFE, România plătește doar ratele + dobânzile, iar industria națională de apărare nu se alege cu nimic

Deputat PSD Răzvan-Iulian Ciortea, membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, atenționează că "statul român își ignoră propria industrie strategică, iar Ministerul Apărării pare complet rupt de realitatea din teren". Concluzia deputatului vine după participarea la un eveniment organizat de OPIA la care au participat reprezentanți ai companiilor din industrie, ai sistemului bancar, ai Legislativului și ai Executivului.

Potrivit deputatului, directorul general al Romarm și președintele OPIA, Răzvan Pîrcălăbescu, a dezvăluit un lucru șocant: nici el, nici companiile românești din industria de apărare nu au fost consultate cu privire la programul SAFE, iar reprezentanții industriei au declarat că nu există nicio informație că producția aferentă acestui program s-ar realiza în România.

Ciortea atrage atenția că programul SAFE înseamnă pentru România un împrumut de aproximativ 16,7 miliarde de euro, dar că datele din industrie sunt alarmante: 95% din bugetul de achiziții al Ministerului Apărării se duce pe importuri și doar o mică fracțiune ajunge la companiile românești. În acest context deputatul întreabă pentru cine se împrumută țara noastră dacă acești bani nu ajung în economia României și nu dezvoltă capacități industriale interne?

”România împrumută miliarde pentru a finanța industriile de apărare ale altor state. Aceasta nu mai este doar o problemă economică, ci o mare problemă de securitate națională! O țară care își abandonează industria de apărare devine dependentă strategic de alții. O țară care nu își dezvoltă capacități interne de producție militară își limitează propria autonomie strategică.

Totodată, o țară care importă aproape tot echipamentul militar își expune securitatea unor vulnerabilități majore. Din păcate, aceste vulnerabilități sunt amplificate de modul superficial în care este gestionat Ministerul Apărării”, atrage atenția deputatul Ciortea.

În acest context, parlamentarul social-democrat cere ministrului să prezinte urgent modul în care programul SAFE va include industria românească, să stabilească un procent minim de integrare industrială națională în marile programe de achiziții și să aibă o consultare reală cu organizațiile reprezentative ale industriei și cu structurile sindicale din domeniu.

”România nu își permite improvizații în domeniul securității. Funcția de ministru al Apărării nu este un loc în care cineva vine să își facă ucenicia politică și nici o tribună pentru capital de imagine. Este una dintre cele mai sensibile responsabilități ale statului român, o poziție care cere experiență reală, înțelegerea profundă a mecanismelor de securitate și capacitatea de a lua decizii ferme într-un context geopolitic extrem de complicat. Iar dacă aceste lucruri lipsesc, consecințele nu sunt doar politice. Consecințele pot deveni vulnerabilități reale pentru securitatea statului român și pentru siguranța noastră, a tuturor românilor”, a mai declarat deputatul Ciortea