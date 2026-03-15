Peste 100 de pistoale, încărcătoare și 60.000 de țigarete descoperite la Calafat

177958– 15032026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu polițiști de frontieră bulgari și lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au descoperit, în urma controlului asupra unui autocamion, 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniție și 60.000 de țigarete pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Controlul a avut loc la data de 13 martie a.c., pe DN 56, asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, în vârstă de 38 de ani, care circula pe ruta Turcia – Germania.

În urma verificării compartimentului de marfă, polițiștii de frontieră au constatat că sigiliul era rupt și relipit, iar în interior au fost identificate mai multe cutii cu țigarete cu timbru de acciză turcesc. Extinderea controlului a condus la descoperirea celor 106 pistoale și 131 de încărcătoare, fără muniție.

Țigaretele descoperite, respectiv 3.000 de pachete, au o valoare estimată de aproximativ 90.000 de lei.

Cercetările în cauză sunt efectuate de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă.

Bunurile descoperite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar ansamblul rutier a fost indisponibilizat.